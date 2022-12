Štát vám v novom roku pomôže s drahými energiami, sľubuje Hirman a upozornil aj na jednu komplikáciu (video)

Štát je pripravený v budúcom roku kompenzovať drahé energie pre domácnosti, organizácie či firmy. Ministerstvo hospodárstva podľa svojho ministra Karla Hirmana urobilo všetky potrebné kroky, ktoré pomôžu s drahými energiami.

„Spolu s dodávateľmi energií a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví sme vytvorili pôdu na to, aby sme mali na to mechanizmy. Spolu s ministerstvom financií sme naskladnili aj nejaké finančné prostriedky, aby sme ich mali k dispozícii po 1. januári,“ povedal na stredajšej tlačovej besede Hirman, ktorý však upozornil, že všetko môže skomplikovať neprijatie štátneho rozpočtu v Národnej rade SR.

Minister hospodárstva preto znova apeloval na poslancov parlamentu, aby schválili štátny rozpočet na budúci rok. Bez jeho schválenia totiž nastanú problémy v boji s drahými energiami.

„Ak by nebol štátny rozpočet schválený, budeme musieť ísť v rozpočtovom provizóriu. To v praxi znamená, že po 1. januári by sme len tak tak vedeli vyplácať kompenzácie pre dodávateľov tepla, ale už by nestačili prostriedky, aby sme zvládali vyplácať aj kompenzácie za dodávky plynu,“ zdôraznil Hirman.