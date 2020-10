Štátne teplárne znižujú ceny tepla

Väčšina zákazníkov štátnych teplární sa môže tešiť na nižšie ceny tepla. Ako na tlačovej besede uviedol generálneho riaditeľa MH Manažment, ktorý šesticu najväčších teplárenských podnikov na Slovensku spravuje, Ľuboš Lopatka, najvýraznejší pokles by mali pocítiť zákazníci v Bratislave. Tu by mali ceny klesnúť o 10 % oproti minulému roku , čo v priemere predstavuje úsporu 55 eur na domácnosť. Ceny pôjdu dole aj v Žiline, a to o 4 % a v Košiciach o takmer 2 %. V Martine a v Trnave ostanú ceny prakticky rovnaké, v prvom prípade sa znížia o 0,6 % a v druhom 0,4 %. Jedinú výnimkou tvorí tepláreň vo Zvolene, jej zákazníci si budú musieť priplatiť, keďže ceny stúpnu 3 %.

V teplárňach sa prestalo kradnúť

Ako doplnil minister hospodárstva Richard Sulík, lepšie alebo aspoň stabilizované ceny pre približne 320 tis. domácností, čo predstavuje skoro jeden milión obyvateľov, sú výsledkom toho, že sa v štátnych teplárňach prestalo rozkrádať a na najvyšších postoch v nich už nesedia „vagabundi“. „Prvýkrát v histórii príde k zníženiu tepla, respektívne k nezvýšeniu cien tepla, to považujem za veľmi dôležité,“ skonštatoval minister.