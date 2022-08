Stovky Bulharov vyšli do ulíc, aby protestovali proti Gazpromu. Odmietajú financovať Putinovu odpornú vojnu

Stovky Bulharov v stredu vyšli do ulíc hlavného mesta Sofia, aby vyjadrili obavy, že dočasná vláda by mohla porušiť prozápadné smerovanie svojich predchodcov a vrátiť sa k úzkym energetickým väzbám na Rusko.

Počas druhého zo série plánovaných protestov so sloganom #GAZwithme organizátori žiadali, aby dočasná vláda niesla väčšiu zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Prozápadná vláda padla

Mnohí v členskom štáte Európskej únie (EÚ) a NATO sa obávajú, že predchádzajúca prozápadná vláda v júni padla pre jej tvrdý postoj voči ruskej invázii na Ukrajinu a odmietanie platiť ruskému energetickému gigantu Gazprom v rubľoch.

Rusko koncom apríla vyplo dodávky plynu do Bulharska, ktoré je najchudobnejšou krajinou EÚ, po tom, ako krajina odmietla požiadavky Moskvy na platby v rubľoch. Vzťahy medzi dvomi bývalými spojencami z čias sovietskeho bloku sa pod vedením predchádzajúcej vlády výrazne zhoršili.

Hrozí obnovenie rokovaní

Prvé vyhlásenia súčasnej dočasnej vlády, ktorú vymenoval prezident Rumen Radev, však naznačujú, že Bulharsko by mohlo obnoviť rokovania s Gazpromom, aby sa vyhlo nedostatku zemného plynu.

„Odmietame byť závislí od Gazpromu a financovať Putinovu odpornú vojnu!“ stálo na jednom z transparentov.

Lídri Grécka a Bulharska minulý mesiac oznámili dokončenie nového plynovodu, ktorý by mal dodávať zemný plyn z Azerbajdžanu do Bulharska. Komerčné dodávky by mali podľa očakávania odštartovať do 1. októbra.