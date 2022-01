Súčasťou sankcií voči Rusku by mohol byť aj plynovod Nord Stream 2

Nemecko a Spojené štáty varovali, že v prípade, ak Rusko zaútočí na Ukrajinu, mohli by sa v rámci sankcií zamerať aj na plynovod Nord Stream 2. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price v tejto súvislosti pre vysielateľa NPR skonštatoval, že ak Rusko zaútočí, spustenie Nord Stream 2 do prevádzky sa nepohne vpred. Spojené štáty budú podľa jeho slov v tomto smere spolupracovať s Nemeckom.

Pracujú na silnom balíku sankcií

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková zase v nemeckom parlamente povedala, že západní spojenci „pracujú na silnom balíku sankcií“ pokrývajúcom rôzne aspekty, „vrátane Nord Stream 2“, pričom v prípade ruského útoku prisľúbila vážne následky. Jej vyjadrenie prišlo po tom, ako nemecká veľvyslankyňa v USA Emily Haberová prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter vyhlásila, že ak Rusko naruší „suverenitu Ukrajiny“, nič nebude vylúčené, „ani Nord Stream 2“.

Kontroverzný projekt, ktorý popod Baltské more spája Rusko a Nemecko, by mal zdvojnásobiť dodávky plynu. Obchádza pritom Ukrajinu, ktorá sa spolieha na príjmy za tranzit prostredníctvom existujúcich sietí a zároveň čelí hrozbám zo strany Ruska. Výstavba plynovodu dlhého 1 225 kilometrov trvala päť rokov a stála asi 11 miliárd dolárov. Zatiaľ ho však neuviedli do prevádzky, pretože regulačné úrady v novembri konštatovali, že nie je v súlade s nemeckými zákonmi a preto jeho schválenie odložili.

Spojené štáty odmietli ústupky

Rusko v uplynulých týždňoch zhromaždilo na ukrajinských hraniciach asi 100-tisíc vojakov, čo vyvolalo obavy, že sa chystá na inváziu. Moskva tieto zámery popiera a stanovila si sériu požiadaviek, ktoré podľa nej zvýšia bezpečnosť v Európe.

Spojené štáty a ich západní spojenci však v stredu, podľa očakávania, odmietli akékoľvek ústupky v súvislosti s hlavnými požiadavkami Moskvy, pričom nesúhlasili so zákazom vstupu do NATO pre Ukrajinu a vyjadrili sa, že nasadenie spojeneckých vojsk a zariadení vo východnej Európe nie je predmetom vyjednávania. Stanovili pritom oblasti, v ktorých by mohli reagovať na niektoré obavy Ruska, čím otvorili cestu možnej deeskalácii napätia.

Prezident Vladimir Putin tieto návrhy podľa jeho hovorcu v súčasnosti vyhodnocuje a ruská odpoveď by mala prísť čoskoro.