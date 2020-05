Sucho praje slnečným aj veterným elektrárňam

Sucho síce zvyšuje podnikateľským subjektom na Slovensku náklady, čím zväčšuje infláciu, ale v niektorých odvetviach súčasný stav vytvára možnosti pre nové investície. Konštatuje sa to v analýze, ktorú vypracovala česká organizácia CETA – Centrum ekonomických a trhových analýz a spoločnosť TopForex. Do skupiny piatich oblastí, ktoré na Slovensku môžu podľa analýzy zo sucha profitovať, patria solárne elektrárne prípadne veterné parky, technologické firmy a startupy zamerané na riešenie sucha či na adaptáciu na klimatické zmeny, majitelia pozemkov so zdrojmi vody a dopravné služby.

Bez dotácií dvanásťročná návratnosť

„Účinnosť solárnych panelov zvyšuje sprievodný jav sucha, takzvaný osvit, ktorý je dôsledkom klimatickej zmeny. Vďaka kombinácii tohto faktoru a rýchleho rozvoja technológií možno dosiahnuť už aj bez dotácií dvanásťročnú návratnosť investícií do fotovoltaiky,“ uviedol Jaroslav Kříž, šéf inovácií a výskumu fotovoltaickej skupiny Solek. Sucho však napríklad ovplyvňuje aj štruktúru realitného trhu. „Zo zahraničia sú známe prípady, keď investori nekúpili farmu či vinicu pre poľnohospodársku produkciu, ale pre veľké zásoby podzemnej vody na pozemku farmy. Podobných investičných príležitostí bude pribúdať,“ konštatoval analytik CETA Michal Hejl. Sucho však podľa analýzy poškodzuje producentov elektriny z vodných elektrární, poľnohospodárov zameraných na výrobu náročnú na vodu, napríklad na produkciu obilnín, kukurice, alebo na chov rýb, ale aj drevospracujúci priemysel a poisťovne.