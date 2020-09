Sulík bude v parlamente vysvetľovať predaj VSE

Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík rád príde do pléna Národnej rady SR vysvetliť vzdanie sa predkupného práva SR v prípade akcií Východoslovenskej energetiky (VSE) Holding. Reagoval tak na zaradenie návrhu o tejto téme do programu septembrovej schôdze parlamentu. Šéf rezortu hospodárstva zákonodarcom odkázal, že sa tohto bodu v rámci parlamentnej schôdze zúčastní. „S radosťou využijem ponúknutý priestor. Od začiatku si stojíme za naším rozhodnutím, že vzdanie sa predkupného práva je správnym krokom pre SR. Som o tom presvedčený a zároveň odhodlaný vyvrátiť akékoľvek pochybnosti aj pred parlamentným plénom,“ uviedol v piatok Richard Sulík.

Štát dostal 35 miliónov

Slovensko si neuplatnilo predkupné právo na nákup 49 percent akcií spoločnosti VSE Holding. Tie odkupuje koncern E.ON od skupiny RWE ako súčasť ich celosvetovej dohody. Štát za neuplatnenie predkupného práva zinkasuje podľa MH SR od koncernu 35 miliónov eur a ďalšie výhody. Okrem iného mu zostane zachované predkupné právo vo všetkých troch distribučných spoločnostiach (ZSE, SSE, VSE), ak by v budúcnosti prišlo k opätovnému predaju podielov. S nemeckým koncernom sa štát dohodol aj na budúcich investíciách, a to najmä do rozvoja distribučnej infraštruktúry s dôrazom aj na obnoviteľné zdroje.