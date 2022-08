Sulík: Riaditeľ SPP Prokypčák so mnou došiel a so mnou odíde, nebude pod niekým iným

S ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom zrejme odíde aj viacero manažérov v podnikoch, ktorých minister do funkcií vyberal. Jedným z nich by mal byť aj generálny riaditeľ Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Richard Prokypčák.

„Sám od seba mi povedal generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák, že on jednoducho nebude pod novým ministrom. On so mnou došiel a on so mnou odíde. Jednoducho nebude pod niekým iným. Ja nebudem svojich nominantov ťahať na silu, ale ja ich ani neviem donútiť, aby tam ostali,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede Sulík.

Minister Sulík sa bude snažiť, aby aspoň nejakú dobu ostali na svojich miestach štátni tajomníci na ministerstvách nominovaní stranou SaS. „Povedzme, aby tam ostali týždeň, alebo desať dní, aby ten prechod nebol taký, že nový minister skočí do studenej vody,“ konštatoval Sulík.