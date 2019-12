Tak predsa! Nedokonalý “trhač“ 2.0 je v akcii. (komentár)

Začiatkom adventu sme upozorňovali, že pred zdražením energií nás môže zachrániť už len “trhač“ faktúr. Advent sa chýli ku koncu a trhač je, evidentne, v akcii, v skvelej kondícii a pri chuti chrániť nás. Ministerstvo hospodárstva dostalo od vlády úlohu nakázať štatutárom dominantného SPP, aby ceny plynu pre domácnosti napriek rozhodnutiu regulátora ponechal od januára 2020 na úrovni roku 2019. Ale len do mája. Lebo vtedy končí vykurovacia sezóna. A voľby sú mimochodom vo februári.

Zabudli na elektrinu

“Trhač“ je tak znova v akcii. Aj keď nie je tak efektný ako za čias premiérovania iného náčelníka, ktorý v priamom prenose doslova roztrhal energetikmi vystavenú faktúru, rozkaz znel jasne. Ušetríme, nech to stojí čo to stojí, hocičo a hocikoho. Ide však o dosť nedokonalého “trhača“ 2.0, keďže akosi pozabudol na zmrazenie cien elektriny, ktorá nám zdražie ešte viac ako mal plyn.

Ušetríme, nech to stojí hocičo a hocikoho.

Dobre, nižšie ceny zrejme potešia zákazníkov. Ak sa ale pozrieme na širší kontext, takéto rozhodnutie urobené “od stola“ slovenskú energetiku nestavajú do dobrého svetla. A je úplne jedno, či je to svetlo z nekvalitného dotovaného uhlia z hornonitrianskych baní alebo kvalitne dotovanej fotovoltiky. Zákazník musí ušetriť! Rozhodla vláda. Čo na tom, že nezávislému úradu pre reguláciu vyšli iné čísla? Čo na tom, že trhy s komoditami zaznamenali rast, ktorý by sa mal premietnuť do koncovej ceny? Čo na tom, že ostatní hráči tak trochu nesmelo šepkajú o možnej diskriminácii a potenciálnom porušení hospodárskej súťaže? Čo na tom, že pod hospodársky výsledok štátneho SPP sa už teraz podpisujú tiež značné náklady na plyn v zásobníkoch a akcionárom nariadená nižšia cena pre domácnosti jeho finančnú kondíciu určite nezlepší? A v neposlednom rade – čo na tom, že na nižšie účty za plyn sa nepriamo poskladáme všetci? Ortieľ totiž znie: ušetríme, nech to stojí hocičo a hocikoho.

Viditeľná ruka „trhača“

Neviditeľnú ruku trhu nahrádza stále viac viditeľná ruka “trhača“, ktorý si po plynových vratkách našiel ďalší inovatívny nástroj záchrany našich peňaženiek. Ostávajú dve možnosti. Buď sa trhy spamätajú a ceny komodít poslušne klesnú v zmysle rozhodnutia “trhača“ tak, aby staronové ceny boli ekonomicky zmysluplné z pohľadu firmy, ktorej – len na pripomenutie – prvoradým cieľom je generovať pre svojho majiteľa zisk. Alebo to tak nebude. Skúsme hádať.