Tankujeme o pätinu lacnejšiu naftu ako vlani

Ceny benzínov na slovenských čerpacích staniciach by mali stagnovať, neskôr by mohli aj klesnúť. Predpokladá to analytička Poštovej banky Jana Glasová. „Ceny čierneho zlata sa minulý týždeň vybrali smerom nadol. Preto očakávame, že benzín na našich pumpách bude v nasledujúcom týždni ešte viac – menej stagnovať, neskôr môže poklesnúť,“ povedala pre agentúru SITA analytička.

Lacnejšie ako vlani

Cena 95-oktánového benzínu sa v 39. tohtoročnom týždni nezmenila a zotrvala na úrovni 1,145 eura za liter. Ceny 98-oktánového benzínu oproti predchádzajúcemu týždňu mierne klesli o 0,2 % na úroveň 1,333 eura za liter. Ceny nafty sa znížili o 0,1 % na hodnotu 1,002 eura za liter. V porovnaní s úvodom roka, kedy boli ceny pohonných látok najvyššie, sú benzín aj nafta lacnejšie o zhruba 12 až 20 %. „Aj v medziročnom porovnaní sú pohonné látky lacnejšie, konkrétne benzín o 12 až 14 % a nafta o takmer pätinu,“ dodala Glasová.

Pozitívne na ceny čierneho zlata pôsobí podľa analytičky rýchlejšie oživenie globálnej ekonomiky v druhom kvartáli a taktiež aj ťažobné limity kartelu OPEC, ktoré znižujú ponuku. Na druhej strane sú ceny ropy tlačené smerom nadol hlavne druhou vlnou pandémie, ktorá vyvoláva obavy z klesajúceho dopytu. „Ďalšia vlna koronavírusu môže totiž priniesť opätovné zhoršenie ekonomického vývoja už v závere tohto roka, čo by znamenalo, že oživenie svetovej ekonomiky bolo len veľmi krátkodobé,“ doplnila Glasová.

Koronavírus verzus ceny ropy Brent

Počas 39. týždňa sa ceny Brent-u pohybovali vo veľmi úzkom rozmedzí 41 až 42 amerických dolárov za barel. Začiatkom minulého týždňa (40. týždeň) sa ropa dostala aj nad 42-dolárovú hladinu, následne však začali jej ceny klesať až k úrovni 39 dolárov za barel. „Dôvodom tohto prepadu je nárast produkcie, a to v čase, kedy nová vlna vírusu ohrozuje ekonomiku a rastie možnosť ďalších protipandemických opatrení. To by mohlo mať dopad na cestovanie, zahraničný obchod a stiahnuť globálnu ekonomiku hlbšie do recesie,“ myslí si Glasová, podľa ktorej vývoj ropy bude v ďalších týždňoch závisieť hlavne od toho, ako sa bude vyvíjať druhá vlna koronavírusu, ktorej sa komoditné trhy čoraz viac obávajú.