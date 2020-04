Tankujeme stále lacnejšie, podľa analytičky trend znižovania cien bude pokračovať

Znižovanie cien benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach sa nezastavilo. Stále teda platí, že v tomto roku pohonné látky na našich pumpách klesajú z týždňa na týždeň. Analytička Poštovej banky Jana Glasová predpokladá, že takýto trend bude pokračovať. „V dôsledku aktuálneho diania na ropnom trhu predpokladáme, že ceny na pumpách budú ďalej klesať,“ povedala pre portál vEnergetike.sk Glasová.

Stále lacnejšie ako vlani

Ceny na našich pumpách išli aj minulý týždeň nadol, aj keď tieto poklesy boli miernejšie. Ceny 95 aj 98-oktánového benzínu sa v šestnástom tohtoročnom týždni oproti predchádzajúcemu týždňu znížili o 1,1 respektíve o 1,4 %. Priemerná cena 95-oktánového benzínu sa tak nachádzala na úrovni 1,105 eur za liter a cena 98-oktánového benzínu na úrovni 1,278 eur za liter. V prípade nafty išlo o pokles o 0,8 % na úroveň 1,059 eur za liter. „Pokles cien pohonných látok na našich pumpách je výsledkom výrazného poklesu cien ropy na svetovom trhu, ku ktorému dochádza od začiatku marca,“ doplnila Glasová.

Na slovenských čerpacích staniciach klesajú ceny pohonných látok od začiatku tohto roka. V porovnaní s úvodom roka je 95-oktánový benzín lacnejší až o vyše 17 % a 98-oktánový benzín o zhruba 16 %. Nafta si tiež oproti úvodu roka odpisuje zhruba 15 %. „Prudký prepad cien ropy na svetovom trhu v dôsledku koronavírusu viedol k tomu, že tankujeme výrazne lacnejšie ako pred rokom. V medziročnom porovnaní sú ceny benzínu nižšie až o pätinu a nafta o približne 16 %,“ dodala Glasová.

Kúpili ropu a dostali zaplatené

Tento týždeň zažil podľa analytičky ropný trh asi najväčšiu klesajúcu rely v histórii. V utorok sa totiž cena amerického benchmarku WTI prepadla o neskutočných 300 % a dostala sa do červených čísiel na hodnotu mínus 37 amerických dolárov za barel. „Nech to znie akokoľvek neskutočne, znamená to, že kupujúci dostal zaplatené za to, že si kúpil túto ropu,“ podotkla Glasová. V zápore sa ocitli ceny májových futures kontraktov na WTI ropu, čo bolo spôsobené naplnením ropných zásobníkov v USA. Obchodníci sa preto snažili ropu predať za každú cenu, aby im nezostala alebo ju nemuseli fyzicky prevziať, lebo by ju nemali kde uskladniť. To spolu so slabým globálnym dopytom po rope viedlo k tomu, že májové kontrakty sa prepadli do červeného teritória.

„Nadol zamierili ale aj júnové kontrakty na WTI ropu, ktoré klesli smerom k úrovni len 16 dolárov za barel. A prudkému prepadu sa nevyhla ani ropa Brent, ktorá sa dostala pod 20 – dolárovú hladinu, teda najnižšie za posledných osemnásť rokov,“ konštatovala Glasová. Aktuálne sa cena Brentu nachádza len na úrovni okolo 21 amerických dolárov za barel.