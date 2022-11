Toto nerobil ani Smer, reaguje Sulík na Hirmanov návrh zmien pri výbere štátnych zamestnancov

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministra hospodárstva Karla Hirmana, aby stiahol navrhovanú zmenu pri výbere zástupcov štátu do spoločností patriacich do jeho pôsobnosti. Podľa návrhu rezortu hospodárstva by po novom nemuseli mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Ide o viac ako 150 nominantov v približne 25 firmách, kam patrí napríklad Slovenský plynárenský priemysel, Nafta, Transpetrol, energetické a distribučné spoločnosti ale aj MH Manažment.

Stačí stredná škola

Podľa exministra hospodárstva Richarda Sulíka je v aktuálnej energetickej kríze kľúčové, akí ľudia budú Slovensko zastupovať v spomenutých spoločnostiach.

„O to väčšie bolo naše zdesenie, keď sme sa dozvedeli, že súčasné vedenie, pán minister Hirman, predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh, že namiesto vysokoškolského vzdelania II. stupňa má po novom stačiť len stredná škola,“ uviedol Sulík. Zmeny by sa mala týkať dozorných rád i predstavenstiev.

Ak pritom podľa predsedu liberálov na takéto dôležité posty prídu ľudia bez adekvátneho vzdelania, môže to mať následky a Slovensku hrozia škody.

Rezignuje na odbornosť

„Veľmi ma mrzí, že práve táto vláda rezignovala na odbornosť, toto nerobil ani Smer,“ zhodnotil s tým, že samotná vysoká škola síce nie je záruka kvality, je ale predpoklad na to, aby dotyčný vedel, o čom rozhoduje.

Ako doplnil podpredseda SaS Karol Galek, pôsobenie vo všetkých dotknutých spoločnostiach si vyžaduje vysokú mieru zodpovednosti i odbornosti.

„Navyše, ako budeme vyzerať pred zahraničnými akcionármi?“ pýtal sa bývalý štátny tajomník.

Upozornil, že uvedení nominanti rozhodujú nielen o fungovaní uvedených firiem, ale napríklad aj o vyplatení dividend. „Malo by byť záujmom štátu, aby neboli politickými bábkami,“ skonštatoval.

Návrh na zmenu

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh na zmenu Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu do medzirezortného pripomienkového konania minulý týždeň.

Chce ním rozšíriť možnosti zastúpenia v orgánoch týchto spoločností a súčasne uprednostniť vecný prístup k podmienkam členstva v dozornej rade a v predstavenstve pred formálnym prístupom.

„Navrhuje sa, aby podmienka vzdelania bola stanovená na úroveň najmenej úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. To umožní, aby každý akcionár stanovil podmienku vzdelania podľa vlastnej predstavy a potreby príslušnej spoločnosti, a to na požadovanú úroveň, alebo aj na vyššiu, a to či už vysokoškolského vzdelania I. stupňa alebo II. stupňa,“ uvádza sa v materiáli.

Osobnostné predpoklady uchádzača

Rezort taktiež navrhuje, aby bola stanovená nová podmienka, a to osobnostné predpoklady uchádzača. Ako objasňuje, ide o to, či doterajší život uchádzača, jeho prax, skúsenosti, doterajšie zamestnania alebo iná zárobková činnosť opodstatňujú jeho nominovanie.

Vyžadovanie tejto podmienky má podľa neho nahradiť formalistické vykazovanie podmienky vysokoškolského vzdelania II. stupňa a vniesť do posudzovania kandidátov prvky skúmania a posudzovania skutočných vedomostí a zručností uchádzačov.