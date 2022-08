Tretina domácností v Británii má ťažkosti s platením energií, väčšine hrozí energetická chudoba

Tretina britských domácností má už teraz ťažkosti s platením účtov za energie. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre televíziu Sky News urobila agentúra Ipsos.

Agentúra oslovila 2-tisíc dospelých od 22. do 24. augusta, čiže ešte pred ďalším zvýšením hornej hranice regulovaných cien energií, po ktorom od októbra majú platby domácností stúpnuť o 80 %.

Mnohí museli použiť úspory

Z prieskumu vyplýva, že pre jedného z desiatich oslovených bolo v uplynulých troch mesiacoch „veľmi ťažké“ platiť účty za energie a pre dvoch z desiatich oslovených to bolo „dosť ťažké“.

Dvadsaťdeväť percent respondentov uviedlo, že na zaplatenie účtov za energie museli použiť úspory, 15 percent uhradilo energie za cenu toho, že nezaplatili iné účty, a 14 percent si na zaplatenie energií peniaze požičali.

Vláda prijala podporný balíček

Britská vláda prijala podporný balíček, ktorého súčasťou je zľava na energie v sume 400 libier pre každú domácnosť. Rastie však tlak, aby pred náročnými zimnými mesiacmi urobila viac.

Profesor Jonathan Bradshaw z University of York prognózuje, že dve tretiny britských domácností sa do začiatku budúceho roka dostanú do energetickej chudoby, čiže budú na energie vynakladať viac ako 10 percent svojich čistých príjmov.