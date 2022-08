Trh s elektrinou sa podľa Kremského celý zrútil. Sulíkovi vraj už dlho hovoril, že to treba riešiť

Predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský uviedol, že trh s elektrinou sa celý zrútil.

„Ja od začiatku roka hovorím ministrovi Sulíkovi, že to treba riešiť. Že firmy nemôžu mať desaťnásobne, päťnásobne vyššie ceny elektriny. Stále rozpráva o tom, že to je trh. Ja si myslím, že v tejto situácii by mal štát zaviesť všeobecný hospodársky záujem, prikázať výrobu elektriny, prikázať dodávky, stanoviť ceny a nielen pre domácnosti, ale aj pre verejné inštitúcie, pre školy, nemocnice. Ja navrhujem to, aby naozaj tento všeobecný hospodársky záujem sa aplikoval na celý trh s elektrinou, pretože ten trh sa úplne zrútil. To proste tá elektrina, ktorá sa tu vyrobí za 50 eur za megawatthodinu a dodá sa do vedľajšej dediny, medzitým virtuálne odíde do Lipska na burzu a tam zdražie na 900 a dodá sa za 900 eur,“ povedal v diskusnej relácii TA3 V politike Kremský.