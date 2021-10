Trhové ceny elektriny sa dali opäť do pohybu, rekordy však láme aj zemný plyn

Trhové ceny elektriny sa znova vrátili k rastu. Minulotýždňový rekord však zatiaľ nedosiahli. Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, aktuálne sa cena elektriny s dodávkou na Slovensku na budúci rok pohybuje na úrovni takmer 138 eur za megawatthodinu.

Začiatkom týždňa bola cena 126 eur za megawatthodinu. V strede minulého týždňa sa pritom cena vyšplhala až na 166 eur za megawatthodinu.

Drahšie emisné povolenky

Začiatkom tohto roka sa pritom elektrina obchodovala za 55 eur za megawatthodinu. Viacerí analytici sa zhodli, že za výrazným nárastom trhových cien elektriny sú stále drahšie emisné povolenky, nemecká politika v energetike, ako aj rast cien plynu na trhoch.

Rekordy na trhoch lámu aj ceny zemného plynu. Cena nemeckého kalendárneho produktu THE (Trading Hub Europe – spojený hub NCG a Gaspool) na nasledovný rok bola minulý týždeň na úrovni 66 eur za megawatthodinu.

Novembrový produkt vzrástol na burze EEX na 116,20 eur za megawatthodinu. „V stredu 5. októbra predpoludním spôsobila spresnená predikcia výkonu veterných generátorov prudký rast cien plynu, uhlia aj elektriny,“ uviedol na webe Slovenského plynárenského a naftového zväzu slovgas.sk Ján Pišta zo spoločnosti JPX.

Správa z Ruska vyvolala prudké výpredaje

Prudkému rastu cien plynu pripisuje analytik pretrvávajúcemu strachu z nedostatku plynu na európskom trhu, ktorý prerástol až do paniky. „Situácia v dodávke plynu do Európy sa však nejaví až taká katastrofická,“ myslí si Pišta.

Aj ruský prezident Vladimír Putin povedal, že Moskva je pripravená dodať do Európy dostatočné množstvo plynu, ak o to bude požiadaná. „Táto správa spustila prudké výpredaje na všetkých komoditách,“ konštatoval Pišta, ktorý predpokladá, že na európskej úrovni by nemal byť nedostatok plynu ani počas silnej zimy.