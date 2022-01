ÚRSO mení spôsob výpočtu cien elektriny, cieľom je zabrániť dramatickému zdražovaniu v budúcom roku

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) mení v tomto roku spôsob výpočtu koncových cien elektriny pre zraniteľných odberateľov.

Do koncových cien elektriny už regulátor nebude počítať s priemernou cenou trhových cien elektriny za prvý polrok, ako to bolo doteraz.

Veľmi vysoké ceny elektriny

Do koncových cien bude vstupovať priemerná trhová cena elektriny za druhý a tretí kvartál. Regulačný úrad tak chce zabrániť dramatickému zdražovaniu cien elektriny pre domácnosti v roku 2023, keďže ceny elektriny na trhoch sú aj v týchto dňoch veľmi vysoké.

„Urobili sme však kľúčové rozhodnutie, že sme posunuli to obdobie z prvého polroka na druhý a tretí kvartál. Pretože vidíme z trhových indícií, že ten prvý kvartál tohto roku budú ešte trhové ceny elektriny na extrémnych výškach, ale so skončením vykurovacej sezóny ceny by mali ísť dole. Uvidíme, čo sa reálne stane, ale ceny by mali ísť dramaticky nižšie. Takže chceli by sme vylúčiť efekt vysokých trhových cien za prvý kvartál,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA predseda ÚRSO Andrej Juris.

Úrad nedovolil dramatický nárast cien

Regulačný úrad je presvedčený, že urobil všetko preto, aby energie pre domácnosti v tomto roku zdraželi čo najmenej.

„V maximálnej miere sme pozerali na tie možnosti, ktoré nám dáva existujúca legislatíva, aby sme využili možné úspory, zníženia, na to aby ten dopad najmä trhových cien energií, ktoré vstupujú do regulovaných cien, bol minimalizovaný. Môžem zodpovedne povedať, že úrad ani zďaleka nedovolil taký dramatický nárast cien energií pre slovenské domácnosti ako viacerí dodávatelia pôvodne požadovali,“ konštatoval Juris.

Nevnímal politické tlaky

V jeseni sa k cenám energií vyjadrovali viacerí politici, najmä z radov opozície. Predseda regulačného úradu si však žiadne politické tlaky nepripúšťal.

„Ja som nevnímal nejaké politické tlaky. V podstate sme si robili svoju prácu. Vnímame primárne z mediálneho priestoru rôzne vyjadrenia či už politikov, odborníkov, alebo aj širšej verejnosti. Veď prirodzene ceny energií sú vždy veľmi citlivá téma. Čo vieme využiť ako podnet v rámci regulačného rámca, tak sa to snažíme využiť, aby sme čo najviac kompenzovali nárasty trhových cien energií,“ uzavrel Juris.