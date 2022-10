V Česku zastropovali ceny energii, vláda pokračuje vo vyjednávaní na európskej úrovni

Česká vláda schválila nariadenie o zastropovaní cien elektriny a plynu, o ktorom rozhodla už skôr. Premiér Petr Fiala povedal, že maximálna cena elektriny bude 6 korún za kilowatthodinu a cena plynu maximálne 3 koruny za kilowatthodinu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Cenový strop pri elektrine sa týka všetkých domácností, živnostníkov, verejných inštitúcií a firiem s odberom na sieti nízkeho napätia. Malé a stredné podniky na sieti vysokého a veľmi vysokého napätia budú mať ceny zastropované na 80 percent najvyššej spotreby za uplynulých päť rokov.

V prípade plynu sa týka všetkých domácností, poskytovateľov verejných služieb a všetkých malých a stredných podnikov do limitu spotreby 4 200 megawatthodín. Fiala vysvetlil, že zastropovali aj cenu plynu pre výrobu tepla, čo sa týka bytových domov s vlastnou kotolňou aj teplární. Do záloh by sa ceny mali premietnuť už v novembri.

Vláda podľa premiéra pokračuje vo vyjednávaní na európskej úrovni, aby sa našlo riešenie pre najväčšie podniky.

(1 EUR = 24,524 CZK)