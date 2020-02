Veterné elektrárne na Slovensku? Bezpečnosť siete je prvoradá

Výstavba nových veterných či veľkých slnečných elektrární na Slovensku je stále otázna. Ministerstvo hospodárstva SR síce od začiatku minulého roka zrušilo takzvaný stop stav a uvoľnilo tým kapacity v rôznych regiónoch Slovenska pre výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energií (OZE), ale Slovenská elektrizačná prenosovú sústava (SEPS) upozorňuje, že je potrebná ešte analýza na podporné služby. „Nakoľko fotovoltické a veterné elektrárne predstavujú pre sústavu zvýšený nárok na zaistenie dostatočného množstva podporných služieb, výsledná hodnota voľných inštalovaných výkonov bude známa až po dôkladnej analýze dostatočnosti podporných služieb,“ uviedol pre agentúru SITA vedúci odboru komunikácie SEPS Norbet Deák.

Nové vedenia s Maďarskom

Slovenský prevádzkovateľ elektrizačnej siete odkazuje, že výstavba nových veterných či veľkých slnečných elektrární je ťažko predstaviteľná pred dokončením dvoch nových elektrických vedení medzi Slovenskom a Maďarskom. „Z pohľadu zaistenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky slovenskej prenosovej sústavy je v súčasnosti najväčšou bariérou pripájania nových zariadení na výrobu elektriny do sústavy vysoko zaťažený slovensko-maďarský cezhraničný profil,“ upozornil Deák.

Koncom tohto roka plánuje SEPS uviesť do prevádzky nové vedenia na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile, dvojité 400-kilovoltové vedenie Gabčíkovo-Gönyű-Veľký Ďur a jednoduché 400-kilovoltové vedenie Rimavská Sobota-Sajóivánka. „Je vysoký predpoklad, že po uvedení týchto vedení do prevádzky bude uvoľnené pripájanie zdrojov do sústavy na úrovni výkonu jadrovej elektrárne,“ konštatoval Deák.

Nežiadúci zdroj elektriny

Investori v minulosti podľa medializovaných informácií plánovali na Slovensku postaviť minimálne 290 veterných elektrární. Celkový inštalovaný výkon týchto veterných elektrární mal byť na úrovni 670 megawattov. Slovenská elektrizačná prenosová sústava považuje slnečné aj veterné elektrárne za nestabilné zdroje s veľkou fluktuáciou výroby. Preto ich už dávnejšie zaradila medzi takzvané nepredikovateľné obnoviteľné zdroje elektriny (NOZE).

Podľa prenosovej sústavy nekontrolovateľná výstavba veterných či slnečných elektrární na Slovensku môže ohroziť prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť prenosovej elektrizačnej sústavy a môže „naštartovať neudržateľný, vopred neodhadnuteľný tlak na nárast koncových cien elektriny pre koncových spotrebiteľov na území SR, prípadne neriešiteľný tlak na štátny rozpočet“ .