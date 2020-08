Vlani sme spotrebovali päť miliárd kubíkov plynu, spotreba by mala stagnovať

Spotreba zemného plynu na Slovensku by malo počas najbližších troch až piatich rokov stagnovať. Ako prognózuje Ministerstvo hospodárstva SR, spotreba plynu v tomto roku by mala byť na úrovni 4,7 miliárd metrov kubických. V nasledujúcich rokoch by mala spotreba plynu dosiahnuť 4,8 miliárd metrov kubických. V minulom roku Slováci spotrebovali takmer 5 miliárd metrov kubických.

Noví investori

Spotrebu plynu by mohli zdvihnúť najmä investori, ktorí majú v pláne výstavbu energetických zdrojov na výrobu elektriny a tepla z plynu. „Pre rôzne spoločnosti sme vydali osvedčenia na výstavbu energetických zariadení, prípadne podnikateľské subjekty zverejnili svoje zámery v tejto oblasti. Samotná realizácia investičných zámerov je však rozhodnutím jednotlivých spoločností, pričom rozhodovanie je ovplyvnené viacerými faktormi, ako sú napríklad trhová cena elektrickej energie, trhová cena plynu ako vstupnej komodity,“ dodalo ministerstvo vo svojej pravidelnej správe o bezpečnosti dodávok plynu.

Medzi ďalšími faktormi, ktoré budú vplývať na úroveň spotreby, sú aj priemerná ročná teplota, ako aj realizácia rôznych opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosťou. V segmente domácností bude mať na úroveň spotreby vplyv vývoj cien plynu, ako aj dostupnosť alternatívnych palív,“ uviedlo ministerstvo.

Bezproblémové dodávky plynu

V minulom roku sa podľa rezortu hospodárstva nevyskytli žiadne závažné incidenty, ktoré by narušili dodávku zemného plynu pre odberateľov plynu na vymedzenom území. „Boli zabezpečené plynulé a bezpečné dodávky plynu pre všetkých odberateľov,“ konštatovalo ministerstvo hospodárstva.