Vo Fínsku zakotvil prvý plávajúci LNG terminál, ktorý umožní dodávať plyn aj do iných európskych krajín

V prístave Inkoo na juhu Fínska v stredu zakotvil prvý plávajúci terminál krajiny na skvapalnený zemný plyn (LNG). Podporné plavidlo Exemplar, dlhé 291 a široké 43 metrov, priplávalo do Baltského mora zo Španielska. Jeho kapacita je 68-tisíc ton LNG a v prevádzke by malo byť od začiatku roku 2023.

Dodávky plynu pôjdu aj do iných štátov

FSRU Exemplar zabezpečí dostupnosť zemného plynu vo Fínsku a nahradí dodávky, ktoré predtým dodávalo Rusko, uviedla fínska štátna spoločnosť Gasgrid Finland. Firma prenajala terminál na desať rokov za odhadovanú sumu 460 miliónov eur.

Plavidlo, ktoré vlastní americká spoločnosť Excelerate Energy, premení LNG na plyn, ktorý potom poputuje do fínskej siete na distribúciu. Terminál umožní dodávky aj do Estónska, Litvy a Lotyšska. Prostredníctvom plynovodu Balticconnector medzi Fínskom a Estónskom by mohol dodávať plyn aj Poľsku.

Koniec plynu z Ruska

Ruský plynárenský gigant Gazprom prestal dodávať plyn do Fínska v máji po tom, čo Helsinki podľa neho odmietli platiť v rubľoch, čo vyžadoval ruský prezident od európskych krajín po napadnutí Ukrajiny.

Krok Gazpromu znamenal pravdepodobný koniec takmer 50-ročného dovážania zemného plynu do Fínska z Ruska. Zemný plyn v súčasnosti predstavuje len zhruba päť percent celkovej energetickej spotreby vo Fínsku.