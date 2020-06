Vo firme SEPS vraj našli nehospodárne tendre, nový šéf chce podať trestné oznámenie

Nové vedenie spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) našlo vo firme neefektívnu hospodársku súťaž. Ako povedal na tlačovej besede predseda predstavenstva SEPS Jaroslav Vach, existujú podozrenia na určité kartely, na efektivitu niektorých procesov. „Úspešne súťaží úzky okruh firiem a ešte užší okruh konečných užívateľov. Musíme nastaviť efektívnu hospodársku súťaž. Sme pripravení zaradiť do verejného obstarávania všetkých verejných obstarávateľov,“ dodal podpredseda predstavenstva SEPS Martin Riegel.

Predaj starého sídla spoločnosti SEPS

Ako povedal šéf firmy SEPS Vach, tie zistenia ešte nie sú komplexné, keďže procesy stále prebiehajú. Poukázal na dva prípady. V prvom prípade išlo o predaj bývalého sídla spoločnosti SEPS v Bratislave. Štátny podnik tam pôsobil do roku 2006. Do roku 2012 boli dva pokusy o predaj nehnuteľnosti. Ani v jednom prípade nebol predaj úspešný. „Následne na to sa v roku 2013 prihlásila BD Company. Nesplnila kritéria, bola sama v tendri,“ podotkol Vach. Firma BD Company nakoniec za 4,6 milióna eur bývalé sídlo SEPS získala. Mala však podľa Vacha podmienku, a to, že ak budovu kúpi, bude jej vydané stavebné povolenie.

Podľa predsedu predstavenstva nie je v tomto prípade v poriadku ani fakt, že celý proces riadil vtedajší finančný riaditeľ spoločnosti SEPS, ktorý bol zároveň majiteľom realitnej kancelárie. Tá následne predávala byty v bývalom sídle. „Je rok 2013, bol len jediný záujemca. Celý tento proces riadi finančný riaditeľ SEPS, ktorý je majiteľom úspešnej realitnej kancelárie. Výsledkom je, že sa zúčastní jedna jediná spoločnosť. Rozhodne nie je normálne, aby dochádzalo k takému konfliktu záujmu. To znamená, že finančný riaditeľ riadi celý proces a pritom vlastní realitnú kanceláriu. Chceme podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“ dodal Vach.

Drahý monitoring siete

Šéfovi SEPS sa nepozdáva ani outsourcovanie niektorých služieb. Išlo najmä o monitoring elektrizačnej siete. „Do roku 2008 sme si to zabezpečovali interne. Následne sme sa rozhodli, že budeme túto aktivitu outsourcovať. Výkony za 8 mil. eur za dva roky. Keď sme sa na to bližšie pozreli, tak sme zistili, že táto aktivita sa dá zabezpečiť z vlastných prostriedkov za oveľa menej. Ministerstvo vnútra vidí zmysel v tom, aby sme spojili sily a riešili to spoločne. Majú totiž letky, ktoré by sme vedeli pri monitoringu sietí využiť aj my. Dosiahneme lepšiu úsporu a hospodárnosť,“ konštatoval Vach s tým, že aj napriek jeho malým skúsenostiam s energetikou si trúfa na najvyššiu funkciu v SEPS.

Predseda predstavenstva nechcel v súčasnosti menovať firmy, ktoré mali vďaka nehospodárnym súťažiam zarábať v štátnom podniku. Priznal však, že firmy podnikateľa Jozefa Brheľa sú tie, ktoré si vytvorili pevné prostredie v podniku SEPS.