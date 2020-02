VOLEBNÝ ŠPECIÁL: Podporovať obnoviteľné zdroje nechce iba jedna politická strana

Rozumný rozvoj obnoviteľných zdrojov energií (OZE) získal na Slovensku podporu naprieč celým politickým spektrom. Iba jedna politická strana by rozvoj obnoviteľných zdrojov už nepodporovala. ĽS Naše Slovensko totiž tvrdí, že ich už máme na Slovensku dosť. Každá z oslovených politických strán, ktoré majú šancu dostať sa po blížiacich sa parlamentných voľbách do parlamentu, chce pokračovať v projekte Zelená domácnostiam. Vďaka nemu môžu slovenské domácnosti získať dotáciu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja.

Podpora OZE nesmie zvýšiť ceny elektriny

Slovensko by malo podľa strany Smer-SD pokračovať v podpore výstavby obnoviteľných zdrojov. Strana má však jednu podmienku. „Podmienkou je, aby to neviedlo k zvyšovaniu ceny elektriny pre odberateľov a neohrozilo to bezpečnosť prenosovej sústavy,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút s tým, že ich strana bude naďalej pokračovať v projekte Zelená domácnostiam.

Pre hnutie OĽaNO je pri obnoviteľných zdrojoch dôležité uplatňovať princíp hodnoty za peniaze. Podpora by tým pádom mala podľa hnutia smerovať do tých OZE, ktoré sú ekonomicky rentabilné a vyžadujú čo najmenšiu dotáciu. „Čiže podporovať áno, ale takou mierou, aby to nezvyšovalo ceny energie,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk Eduard Heger z OĽaNO. Podmienky Slovenska a energetický mix podľa neho nevytvárajú priestor pre výstavbu veľkých obnoviteľných zdrojov energií. „OZE by malo dostať v prvom rade priestor formou lokálneho zdroja a zelenej domácnostiam. Na tento účel vieme využiť aj eurofondy. Tie by sme chceli využiť aj na dosiahnutie energetických úspor v budovách,“ doplnil Heger. Aj hnutie OĽaNO chce pokračovať v projekte Zelená domácnostiam. „Podľa nás ho dokonca treba doplniť o iné typy podpory, napríklad na inteligentné merače a podobne,“ konštatoval.

Radšej jadro ako obnoviteľný zdroj

ĽS Naše Slovensko neplánuje podporovať rozvoj OZE na Slovensku. „Presadzujeme jadrovú energetiku. Slovensko už má dosť obnoviteľných zdrojov,“ povedal pre portál vEnergetike.sk podpredseda ĽS Naše Slovensko Martin Beluský. Projekt Zelená domácnostiam im však neprekáža a v prípade účasti ich strany v novej vláde plánujú projekt podporiť.

Rozvoj OZE je podľa strany Za Ľudí potrebné podporovať. „Treba však povedať aj za akých podmienok. Ak dotácie, tak len na základe trhových princípov,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk člen predsedníctva strany Marek Antal. Podľa neho Slovensko by malo podporovať viac malých OZE v mieste spotreby. „Menšie sú lepšie prispôsobiteľné odberateľovi, možno ich umiestňovať na existujúce konštrukcie, do existujúcich nevyužívaných hál, nemusia zaberať ornú pôdu,“ podotkol Antal. Strana Za Ľudí sa nebráni projektu Zelená domácnostiam.

OZE musia rešpektovať limity

Expert koalície PS/Spolu pre energetiku Karel Hirman upozorňuje, že využívanie OZE musí rešpektovať limity prostredia. Nesmie prispievať k jeho deštrukcii či pokrývať plytvanie. „Doplníme kritériá udržateľného využívania drevnej biomasy na energetické účely a rozšírime ich pôsobnosť na všetky verejné dotácie a podporné programy. Podobné kritériá zavedieme aj pre ostatné OZE. Budeme podporovať využitie OZE priamo na mieste spotreby. Pripravíme program podpory využitia OZE v automobilovej a železničnej doprave a v tejto súvislosti sa zasadíme za premenu dopravných koridorov na dopravno-energetické,“ vymenoval plány koalície Hirman. Koalícia taktiež plánuje podporiť projekt Zelená domácnostiam, plánuje ho dokonca aj rozšíriť. „Podporíme urýchlenie odklonu od využívania tuhých palív v zastaraných kotloch smerom k efektívnejším vykurovacím zariadeniam a vyradenie tých kotlov, ktoré nespĺňajú základné emisné kritériá. Budeme podporovať aj v prípade domácností malé lokálne zdroje na mieste spotreby a na budovách,“ konštatoval Hirman.

Hnutie SME Rodina sa jednoznačne proti rozvoju obnoviteľných zdrojov zatiaľ nevyjadrila. Vidí v tom však problém. „OZE budú mať zmysel potom, ako sa vynájde cenovo a technicky dostupný spôsob ukladania elektrickej energie, ktorý bude ´environmentally friendly´,“ povedal pre portál vEnergetike.sk expert hnutia pre energetiku Michal Janíček. Projekt Zelená domácnostiam nepovažuje hnutie za zlý. „Tu si treba však uvedomiť, že významný želaný pokrok tu nenastal. Ľudia, ktorí investovali do týchto technológií, chodia do práce, a preto sa nevyužívajú tieto systémy efektívne. Napríklad fotovoltické panely vyrábajú v čase, keď drvivá väčšina ľudí nie je doma. Nasadenie OZE na budovy verejnej správy, škôl a hlavne nemocníc, ktoré sú prevádzkované hlavne v denných hodinách, môže spôsobiť zníženie nákladov na energie,“ myslí si Janíček.

Slnečná, veterná, vodná aj geotermálna

Slovensko podľa podpredsedu strany SaS Karola Galeka potrebuje zvyšovať svoj podiel na výrobe energií z OZE, avšak za podmienky žiadneho, alebo iba minimálneho vplyvu na koncové ceny energií pre spotrebiteľa. „Vo všeobecnosti má Slovensko vhodné podmienky pre využívanie všetkých druhov OZE, či už je to slnečná, veterná, vodná, geotermálna energia, či biomasa, ideálne však bez potreby finančnej podpory zo strany štátu či záťaže pre spotrebiteľa,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk Galek. Výstavba kapacitne veľkých elektrární na Slovensku na báze OZE pripadá podľa neho do úvahy z pohľadu technických vlastností a prírodných daností iba v prípade veternej, vodnej a obmedzene geotermálnej energie. „Fotovoltické elektrárne vo forme zemných inštalácií sú už minulosťou a táto forma výroby energie by sa aj vzhľadom na jej charakter mala uplatniť iba v miestach jej spotreby,“ doplnil Galek. Projekt Zelená domácnostiam podľa liberálov z SaS zvýšil povedomie ľudí o obnoviteľných zdrojoch energie a možnosti ich využitia. „Z tohto pohľadu vnímam tento projekt ako prospešný, rozhodnutie o jeho ďalšom pokračovaní, rovnako ako v prípade každého iného projektu, však musí byť podmienené vyhodnotením na základe čísiel a faktov,“ konštatoval Galek.

Národniari z SNS budú podporovať využívanie všetkých druhov OZE. „Prednostne ako doplnkových a lokálnych zdrojov. Budovanie „veľkých“ elektrární z obnoviteľných zdrojov budeme podporovať v prípade preukázania ich „disponibility“ s ohľadom na potreby v sieti a tiež ich technickej a ekonomickej životaschopnosti, a taktiež bezpečnosti z pohľadu vplyvu na životné prostredie,“ povedal pre portál vEnergetike.sk Tibor Mikuš z SNS. Národniari taktiež plánujú pokračovať v projekte Zelená domácnostiam.

OZE nie je možnosťou voľby, tvrdí Most-Híd

OZE majú podľa strany Dobrá voľba budúcnosť v energetickom odvetví. „Je potrebné postupovať v súlade s realistickým a moderným plánom, v súlade so snažením EÚ, keďže v tomto odvetví je dlhý investičný horizont,“ podotkla hovorkyňa Dobrej voľby Martina Šoltésová.

Podľa strany Most-Híd podpora OZE nie je možnosťou voľby. „Slovensko je súčasťou Európskej únie a zaviazalo sa splniť ciele EU aj v tejto oblasti. Kým nebudeme plniť ciele, nemáme inú možnosť, než podporovať výrobu elektriny z OZE,“ uviedla hovorkyňa strany Klára Magdeme. Projekt Zelená domácnostiam mal podľa strany Most-Híd veľký úspech. „Reálny dopad bude môcť byť vyhodnotený po pár rokoch implementácie projektu,“ konštatovala Magdeme.

Portál venergetike.sk oslovil k tejto téme 11 najsilnejších politických strán podľa januárových volebných preferencií. Strana KDH ani po urgencii svoje odpovede neposlala.