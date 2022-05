Všetky výnosy zo zdanenia ruskej ropy pre Slovnaft by podľa Matoviča mali ísť sestrám, lekárom a učiteľom

Aktualizované 23. mája o 18.13 hod.

Minister financií Igor Matovič navrhol strane Sloboda a Solidarita (SaS), že v prípade podpory zdanenia ruskej ropy pre rafinériu Slovnaft budú všetky takto získané výnosy použité na zvýšenie platov sestier, lekárov a učiteľov.

O ponuke informoval na pondelkovej tlačovej besede. Minister takto reagoval na návrh, ktorý liberáli priniesli na ostatnú koaličnú radu.

Ten hovoril o tom, že SaS predloží pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhne zníženie dane z pridanej hodnoty na pohonné látky na 8 % a v prípade jeho schválenia nebudú vetovať zdanenie ruskej ropy.

Špeciálne upozornenie

Ako totiž zdôraznil Matovič, na motorové palivá nie je možné v súlade so smernicou Rady Európskej únie aplikovať zníženú sadbu DPH. „Mňa to veľmi mrzí, stáva sa aj v lepších rodinách. Nie každý musí ovládať právo EÚ,” reagoval minister financií.

Zároveň zdôraznil, že na túto skutočnosť boli jednotlivé štáty aj špeciálne upozornené listom z európskych inštitúcií.

„Úprimne ma to veľmi mrzí. Toto opatrenie by veľmi dobrým spôsobom cielilo na domácnosti. Ten návrh je fajn, ale mohli by sme sa správať ako dospelí. Základ dospelosti je, že dodržiavame pravidlá,” odkázal liberálom.

Alternatívne riešenie

Svoj návrh označil za alternatívne riešenie, ktoré je reálne. „Aj ovca bude celá, aj vlk bude sýty,” zhodnotil. Podľa vlastných slov by bol rád, keby SaS netlačila slovenské domácnosti a koaličných partnerov do kúta a keby ich nevydierali nereálnymi podmienkami.

Pripomenul, že podľa odhadov rezortu financií by výnosy zo zdanenia ropy v tomto roku predstavovali 180 mil. eur a nasledujúce dva roky po 300 mil. eur, pri pesimistickom scenári Inštitútu finančnej politiky, je to 58 mil. eur v aktuálnom roku a následne okolo 24 mil. eur.

Daň z ropy bude vetovať

Strana Sloboda a Solidarita v reakcii uviedla, že ak nebude dohoda na znížení inej dane v rozsahu, ako navrhla, daň z ropy bude vetovať. Liberáli tiež poznamenali, že ich mrzí, že Igor Matovič svoje výhrady nekomunikoval najprv im, ale ich používa na to, aby opäť verejne útočil na svojho koaličného partnera.

„Našou snahou bolo znížiť DPH z cien benzínu a nafty na 8%. Napriek tomu, že k tomuto kroku pristúpilo Poľsko, Igor Matovič je proti. Na koaličnej rade sa dokonca rozprávalo o období do konca roka, čo by sa dalo vyrokovať aj s Európskou úniou. Sme samozrejme otvorení zníženiu či pozastaveniu akejkoľvek inej dane. Ak však nebude dohoda na znížení dane v takom rozsahu, ako sme navrhli, zavedenie dane z ropy vetujeme,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Zvyšovanie platov blokuje

Na vyššie platy sestier, lekárov a učiteľov mal podľa liberálov myslieť minister financií pri príprave rozpočtu.

„Navyše, predtým tvrdil, že z výnosu z dane z ropy chce financovať daňový bonus a voľnočasové poukazy, teraz tvrdí, že tieto peniaze chce dať na vyššie platov učiteľov či sestier. Minister financií jednoducho klame, pretože zvyšovanie platov pre učiteľov a zdravotných pracovníkov blokuje už vyše roka,“ doplnil predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič.