Západoslovenskí energetici od septembra s novým šéfom

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) bude mať nového predsedu predstavenstva. Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová, novým predsedom predstavenstva a zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti sa od 1. septembra stane Markus Kaune. Vo funkcii tak nahradil Jochena Kleya, ktorý v ZSE pôsobil od roku 2012. Zmenu schválilo valné zhromaždenie spoločnosti na svojom pondelňajšom zasadnutí. Od 1. septembra bude Markus Kaune zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.

Ako uviedol pri svojom nástupe Markus Kaune, vzhľadom na svoje doterajšie pôsobenie v rámci koncernu E. ON, pozná spoločnosť ZSE pomerne dobre. Poukázal však na to, že aktuálna koronakríza veľa vecí zmení a prináša so sebou výzvy, ktoré je potrebné okamžite riešiť. „Ako strategický podnik musíme rovnako v čase pandémie zabezpečiť plynulú dodávku elektrickej energie, a teda je potrebné nastaviť interné procesy tak, aby sme pri tom ochránili našich zamestnancov i zákazníkov. Z dlhodobejšieho hľadiska je nevyhnutné prispôsobiť našu spoločnosť zmenám, ktoré prináša so sebou energetický trh – aj v súvislosti s prijatou legislatívou na európskej úrovni, či už je to tzv. Zimný balíček alebo Green Deal na roky 2030 – 2050,“ konštatoval nový generálny riaditeľ ZSE.

Markus Kaune je absolventom právnickej fakulty na univerzite Ruhruniversität v nemeckom meste Bochum a Rijksuniversiteit v holandskom meste Leiden, v rámci skupiny E. ON pracuje od roku 2001. Do roku 2005 pôsobil ako právnik v spoločnosti E.ON Energie AG Mníchov na divízii právnych služieb, akvizícií a fúzií (M&A). Počas jeho pôsobenia na tejto pozícii bol členom projektového tímu, ktorý sa venoval integrácii po nadobudnutí podielu v spoločnosti ZSE. Obdobie medzi rokmi 2005 a 2008 strávil v spoločnosti E.ON Bulharsko EAD, od roku 2008 do roku 2011 opäť pracoval v Nemecku ako viceprezident pre rozvoj portfólia a strednú a východnú Európu v spoločnosti E.ON Energie AG v Mníchove.

V roku 2011 sa stal viceprezidentom pre energetické siete v spoločnosti E.ON SE v Düsseldorfe a Essene a v roku 2017 nastúpil do funkcie výkonného viceprezidenta pre energetické siete v spoločnosti E.ON SE v Essene. Okrem výkonných funkcií Markus Kaune pôsobil aj ako člen dozorných rád v spoločnostiach E.ON Bulharsko EAD, E.ON Bulharsko distribúcia AD, E.ON Bulharsko predaj AD, ako aj dozornej rady spoločnosti ZSE v rokoch 2016 až 2020.