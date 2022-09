Zaporižžská jadrová elektráreň potrebuje bezpečnostnú zónu, aby sa predišlo katastrofe

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) varoval, že podmienky v Zaporižžskej jadrovej elektrárni na juhu Ukrajiny sú čoraz viac nestabilnejšie a je nutné okolo nej okamžite zriadiť bezpečnostnú zónu.

Rafael Mariano Grossi v piatkovom vyhlásení poukázal na to, že je malá pravdepodobnosť obnovenia spoľahlivého elektrického vedenia elektrárne mimo lokality a jej ukrajinský prevádzkovateľ zvažuje odstavenie jediného zostávajúceho prevádzkovaného reaktora. To by umožnilo elektrárni poskytovať elektrinu pre kľúčovo dôležité funkcie jadrovej bezpečnosti za pomoci núdzových dieselových generátorov.

„Je to neudržateľná situácia a stáva sa čoraz neistejšou. Elektráreň nemá žiadne externé napájanie. A videli sme, že keď sa infraštruktúra opraví, opäť sa poškodí,“ povedal Grossi. Toto je podľa jeho slov úplne neprijateľné.

Grossi znova vyzval na okamžité ukončenie ostreľovania v oblasti a zriadenie bezpečnostnej zóny. „Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť, že nebudeme čeliť jadrovej havárii,“ doplnil.