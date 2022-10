Záujem o plynové fľaše už opadol, o propán sa teraz viac zaujímajú veľkí odberatelia plynu

Záujem o kúpu plynových fliaš sa vrátil do normálu. Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk manažér nákupu spoločnosti Probugas Martin Kultan, po vypuknutí vojny na Ukrajine bol naozaj evidovaný zvýšený záujem zákazníkov o propán-butánové fľaše, v súčasnosti je však na štandardnej úrovni.

Nový trend však firma Probugas zaznamenala v oblasti plnenia zásobníkov, kde sa cena propánu v porovnateľnom energetickom vyjadrení dostala na nižšiu úroveň ako je cena zemného plynu.

„Väčšie množstvo aj veľkých odberateľov zemného plynu v súčasnosti zvažuje prechod na propán, ktorý je momentálne cenovo výhodnejší a nie je závislý na plynovodoch z Ruskej federácie,“ podotkol Kultan.

Trh s LPG plynom

Trh s LPG plynom (skvapalnený ropný plyn) treba rozdeliť na dve komodity – propán a propán-bután (ďalej len mix).

V západnej Európe sa používa prakticky výhradne propán a bután samostatne a v strednej a východnej Európe je aj propán aj mix. „Z toho dôvodu miešanie mixu je výhradne v rafinériách v strednej a východnej časti Európy. Západné burzy cenu mixu ani neuvádzajú, kótujú cenu len samostatne pre propán a samostatne pre bután,“ vysvetlil Kultan.

Nárast cien LPG evidovala spoločnosť Probugas od polovice roku 2021, čiže už pred vypuknutím vojny na Ukrajine.

Cena na východnej burze (Brest) je v súčasnosti z trhového pohľadu podľa neho nepoužiteľná, nakoľko jej hodnota sa neodráža od štandardného dopytu a ponuky. „Preto nie je momentálne relevantná na obchodovanie v Európe,“ dodal Kultan.

Ako vo všetkých komoditách, po vypuknutí vojny bol zaznamenaný výrazný rast dopytu po propáne a mixu a tým aj výrazný rast burzy a spotových cien. „Po určitom čase ceny svoju výšku skorigovali a čiastočne zastabilizovali, samozrejme na vyššej úrovni ako sme evidovali pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine,“ dodal Kultan, podľa ktorého od vypuknutia konfliktu na Ukrajine sa výrazne skomplikovala doprava suroviny, či už vlakom alebo cisternami.

Cena a dostupnosť LPG

Odberatelia by s kúpou LPG plynu nemali mať v súčasnosti problémy. Všetko však podľa Kultana záleží od zmluvných vzťahov jednotlivých dodávateľov, akým spôsobom a v akom množstve majú zabezpečené zdroje a ich diverzifikáciu v prípade možných výpadkov. „Za našu spoločnosť môžeme povedať, že plníme všetky dodávky pre zazmluvnených zákazníkov,“ doplnil Kultan.

Ako vo všetkých komoditách, po vypuknutí vojny bol zaznamenaný výrazný rast dopytu po propáne a mixu a tým aj výrazný rast burzy a spotových cien.

Nárast cien LPG evidovala spoločnosť Probugas od polovice roku 2021, čiže už pred vypuknutím vojny na Ukrajine. „Po vypuknutí konfliktu prišlo k ďalšiemu prudkému nárastu, výrazne sa zvýšili spotové ceny na trhu. Trh sa neskôr skorigoval, ale ceny komodít sa pohybujú vyššie ako tomu bolo v minulosti,“ uviedol Kultan.

Rozdiel medzi spotovými a termovými cenami zostal aj naďalej výrazne vyšší a ceny na spotovom trhu sa pohybujú výrazne vyššie. „Je však pravdepodobné že s nástupom vykurovacej sezóny sa tento trend otočí,“ myslí si Kultan.

Bezpečnosť je prvoradá

Domácnosti by si mali dať pozor, kde propán-butánové fľaše nakupujú. Kultan upozorňuje, že pri kúpe plynovej fľaše na iných ako oficiálnych miestach distribúcie sa každý zákazník vystavuje bezpečnostnému riziku, nakoľko neoficiálne plničky žiadnu garanciu nemajú.

„Fľaše spoločnosti Probugas sú pri správnej manipulácií bezpečné, keďže spĺňajú všetky bezpečnostné normy vo všetkých procesoch manipulácie (plnenie, doprava, predaj). Všetky nami naplnené a distribuované fľaše sú opatrené našou bezpečnostnou fóliou na ventile a informačným diskom, kde sú uvedené najdôležitejšie informácie o manipulácií s fľašami pre zákazníkov,“ dodal Kultan.

Investície a hospodárske výsledky

Aj firma Probugas sa nevyhla kríze, ktorá nastala po vypuknutí vojny na Ukrajine. „Ako všetky podnikateľské subjekty sme sa dostali do zložitej situácie nárastu všetkých vstupných nákladov. Museli sme pristúpiť k rôznym úsporným opatreniam vo vnútri spoločnosti a zároveň reflektovať zvýšené vstupy aj do koncových cien pre zákazníkov,“ podotkol Kultan.

Vzhľadom na nepredvídateľnosť trhových podmienok je podľa neho ešte predčasné hovoriť o naplnení plánovaných hospodárskych výsledkov spoločnosti Probugas. „Vzhľadom na opatrenia, ktoré naša spoločnosť prijala, však predpokladáme, že plánovaný hospodársky výsledok dosiahneme,“ doplnil Kultan.

Bez ohľadu na zložité ekonomické prostredie spoločnosť plánuje investície. „Je nevyhnutné obnovovať amortizovanú a morálne zastaranú technológiu. Z toho dôvodu plánujeme vybudovať a uviesť do prevádzky novú plniacu linku, modernizáciu hál v našich prevádzkach, posilniť cisternový vozový park a pokračovať v opätovnom plnom sprevádzkovaní prečerpávacej stanice v Čiernej nad Tisou, so sprevádzkovaním ktorej sme začali čiastočne už v tomto roku. Tiež plánujeme investovať do obnovy našich informačných technológií,“ konštatoval Kultan, ktorý nateraz nechcel celkovú sumu investícií konkretizovať.

Od dodávky plynových fliaš po predaj spotrebičov

Spoločnosť Probugas chce sa ďalej zameriavať na dodávku plynových fliaš a kvapaliny. „Zároveň sa snažíme rozvíjať nové oblasti ako predaj spotrebičov a príslušenstva pre koncových zákazníkov a predaj prostredníctvom e-shopu. V lete 2021 sme rozšírili sortiment v našej predajni na Lieskovskej ceste v Bratislave a na jar tohto roku sme otvorili predajňu v Martine,“ uzavrel Kultan.