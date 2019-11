ZAUJÍMAVOSTI: Až tretina Američanov žije v oblasti, kde budú využívať lokálnu zelenú energiu

Dostupnosť zelených energií na lokálnej úrovni sa v Spojených štátoch amerických v súčasnosti teší veľkému vzostupu. Mnohé krajiny a približne 200 amerických miest sa zaviazalo postupne dosiahnuť produkciu elektrickej energie len z obnoviteľných zdrojov energie.

Rozhodnutie s jasným záverom

Informácie pochádzajú zo Summitu za zlepšenie zelených energií na štátnej a miestnej úrovni, ktorý sa konal v centre pre inovácie Luskin na Kalifornskej univerzite (UCLA). Hlavným záverom a rozhodnutím z tohto stretnutia bolo, že štáty dokážu naplniť svoje ustanovené energetické ciele v oblasti produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s efektívnymi nákladmi a tak, aby ich ekonomiky pritom napredovali. Medzitým už mnohé komunity v USA dosiahli svoj úspech a ukázali ostatným, že existuje množstvo rôznych spôsobov, ako sa dajú uskutočniť tieto projekty.

„Na lokálnej úrovni existuje obrovský záujem o podporu energie z obnoviteľných zdrojov,“ uviedla Kelly Trumbull, projektová manažérka v centre Luskin na UCLA. „Tento dopyt tak mení aj politické hranice.“, dodala. Pre zaujímavosť možno uviesť, že len v štáte Kalifornia už v súčasnosti existuje viac ako 65 miest, ktoré neprodukujú žiadne emisie oxidu uhličitého pri výrobe elektrickej energie. Obyvatelia týchto miest a tamojší podnikatelia povolili zástupcom miest nákup energie zo zelených zdrojov pre ich domovy a priestory, v ktorých sídlia v ich mene.

Dobrý príklad inšpiruje

V roku 2015 prijal Havaj svoj prvý oficiálny zákon, ktorým ustanovili povinnosť prejsť na 100 % využívanie obnoviteľných zdrojov energií pri výrobe elektrickej energie. Postupne sa k tejto iniciatíve pridali aj ďalšie krajiny ako Kalifornia, Maine, Nevada, Nové Mexiko, New York a Washington. Každý z nich prijal iný časový rámec na splnenie tejto úlohy, ktorý sa vo väčšine prípadov pohybuje v rozmedzí rokov 2040 – 2050. Najbližší termín ma stanovený Washington D.C., a to do roku 2032.

Medzitým sa tento míľnik podarilo dosiahnuť 72 mestám a krajinám v USA, ktoré už v súčasnosti vyrábajú 100 % elektriny zo zelenej energie, medzi nimi napríklad Vermont, Texas a ďalšie štáty od Aljašky po Kansas. Medzi ďalšími kandidátmi, ktorí postupne prijímajú podobné záväzky sú aj Atlanta, San Diego, Salt Lake City a ďalšie mestá. K snahe sa postupne pripájajú aj investori ako Avista, Duke Energy, Green Mountain Power, Idaho Power a iní.

Zmena od spodku má dobrý cieľ a neľahkú cestu

„Nedostatok vedenia na národnej úrovni prinútil štáty, mestá a okresy, aby vzali boj o verejné zdravie do vlastných rúk,“ uviedol to Kevin de Léon, autor mandátu pre 100 % zelenú energiu v Kalifornii. Cesta k takejto zmene však nie je žiadnou prechádzkou ružovou záhradou. Kalifornia sa v súčasnosti spolieha takmer úplne na zemný plyn, pričom z neho vyrába až tretinu svojej elektrickej energie. 3tát ako celok je na ceste dosiahnuť svoje energetické ciele na úrovni približne 40 %. Zemný plyn však dováža takmer všetko zo susedného štátu a podľa údajov americkej Energetickej organizácie tamojší spotrebitelia platia najvyššie poplatky v USA.

Havaj sa medzičasom stal najdrahším miestom na život v krajine s ohľadom na produkciu elektriny. Tú vyrába z ropy a postupne redukuje využívanie fosílnych palív. Štát plánuje 100 % produkciu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2045.

Pôvodný článok nájdete na tomto linku.