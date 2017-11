Verím tajným službám, reagoval Trump na otázky týkajúce sa údajného ruského zasahovania do vlaňajších volieb

HANOJ 12. novembra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump sa v nedeľu vyjadril, že verí americkým tajným službách, podľa ktorých Rusko zasahovalo do vlaňajších prezidentských volieb. Zároveň však povedal aj, že verí v úprimnosť ruského prezidenta Vladimira Putina, keď vraví, že Rusko do ničoho nezasahovalo.

„Verím, že cíti, že on a Rusko do volieb nezasahovali,“ uviedol Trump v Hanoji počas spoločnej tlačovej konferencie s vietnamským prezidentom, no vzápätí dodal, že verí americkým agentúram. „V súčasnosti ich vedú výborní ľudia, veľmi verím našim tajným službám,“ skonštatoval.

Hon na čarodejnice

Rusko podľa amerických tajných služieb zasahovalo do volieb s cieľom pomôcť Trumpovi. Ten však ich zistenia opakovane spochybnil a vyšetrovanie možnej dohody medzi jeho tímom a Moskvou označil za „hon na čarodejnice“.

Vyšetrovanie, ktoré vedie špeciálny prokurátor Robert Mueller, už prinieslo obvinenia bývalého šéfa prezidentskej kampane Donalda Trumpa Paula Manaforta a jeho spolupracovníka Ricka Gatesa zo sprisahania proti USA, poskytovania falošných výpovedí, prania špinavých peňazí a ďalších ekonomických zločinov, ako aj z toho, že sa nezaregistrovali ako zahraniční agenti.

Neprajníci a hlupáci

V sobotu na palube Air Force One počas letu do Hanoja povedal Trump novinárom, že Putin počas jedného zo stretnutí na okraji summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) vo vietnamskom prístavnom meste Danang opätovne odmietol obvinenie zo zasahovania do amerických prezidentských volieb.

„Vždy, keď sa stretneme, hovorí mi, ‘Nespravil som to.’ a ja verím, naozaj verím, že to myslí vážne, keď mi to vraví,“ vyjadril sa a zároveň obvinil demokratov, že medzi krajinami vytvárajú „umelú bariéru“, ktorá mu podľa jeho slov bráni v spolupráci s Rusmi a ohrozuje životy. Zároveň tiež zaútočil na bývalých šéfov tajných služieb a skonštatoval, že je množstvo dôvodov, prečo ich zisteniam nedôverovať.

V tejto rétorike pokračoval aj vo svojom nedeľnom tweete z Hanoja, kde sa vyjadril, že „neprajníci a hlupáci“ spochybňujú jeho snahy zlepšiť vzťahy s Ruskom a položil otázku, kedy pochopia, že mať dobré vzťahy s Ruskom je dobré a nie zlé. Kritikov tiež obvinil, že hrajú politické hry, ktorými ubližujú krajine.

Démonizovanie Severnej Kórey

V krátkom vyjadrení po príchode do hanojského prezidentského paláca ponúkol Trump Vietnamu pomoc pri rokovaní s Čínou v spore týkajúcom sa výstavby v Juhočínskom mori. Opätovne sa tiež vrátil k otázke Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) a jej jadrového programu s tým, že pri vytváraní medzinárodného tlaku na Severnú Kóreu dúfa vo väčšiu podporu zo strany čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a Moskvy.

Predtým si však ešte stihol vymeniť niekoľko urážok so severokórejským režimom, ktorý jeho cestu po Ázii v sobotu označil za výlet „vojnového štváča“, ktorý chce konfrontovať ich krajinu a pripraviť ju o obranný jadrový program. Ministerstvo zahraničia KĽDR tiež amerického prezidenta obvinilo zo snahy o démonizovanie Severnej Kórey, jej izoláciu od medzinárodnej komunity a podkopanie vlády. „Nezodpovedné reči starého blázna ako je Trump nás nevyľakajú a nezastavia náš pokrok,“ uviedli.

„Prečo by ma Kim Čong-un urážal tým, že ma nazve starým, keď ja by som o ňom nikdy nepovedal, že je „malý a tučný“?“ reagoval Trump sarkasticky prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter a dodal, že sa veľmi snaží byť Kimovým priateľom. Na otázku, či skutočne verí, že by mohli byť priateľmi, neskôr odpovedal, „Myslím, že všetko je možné. V živote sa dejú čudné veci.“

Trump bol v Hanoji na krátkej štátnej návšteve v rámci cesty po piatich ázijských krajinách. Dnes sa presunul na Filipíny, ktoré sú jeho poslednou zastávkou.