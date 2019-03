Veszelka sa z kvalifikácie trojskokanov v Glasgowe „preskákal“ do finále a utvoril osobný rekord

GLASGOW 1. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Tomáš Veszelka v druhom pokuse trojskokanskej kvalifikácie na 35. halových ME v atletike v škótskom Glasgowe skočil 16,78 m, o 8 cm prekonal potrebný limit a ešte pred skončením kvalifikácie s prehľadom postúpil do nedeľného osemčlenného finále o 20.35 h SEČ.

Zverenec trénera Radoslava Dubovského si halový „osobák“ 16,44 m zlepšil o 34 cm, navyše dosiahol aj svoje absolútne maximum, keď k výkonu 16,63 m z ME 2017 do 23 rokov v Bydgoszczi pridal 15 cm. Dvadsaťtriročný Veszelka sa už na druhých ME za sebou dostal do finále, vlani pod holým nebom v Berlíne skončil ôsmy.

Trojskokan banskobystrickej Dukly dosiahol v kvalifikácii štvrtý najlepší výkon, lepší ako on boli len niekdajší olympijský šampión z Pekingu 2008 Portugalčan Nelson Évora (16,89), majster Európy 2017 do 23 rokov Nazim Babajev z Azerbajdžanu (16,81) a majster Európy 2016 Nemec Max Hess (16,81).