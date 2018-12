Viaceré slovenské kluby majú ekonomické problémy. Nitra nie je výnimkou, hovorí manažér klubu

NITRA 19. decembra (WebNoviny.sk) – V súvislosti s účastníkom najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC Nitra rezonovali v ostatnom období v médiách správy o nestabilnej ekonomickej situácii a meškajúcich výplatách v tíme spod Zobora.

„Futbalový klub na Slovensku nie je ideál na zarábanie financií, preto sa väčšina borí s menšími i väčšími ekonomickými problémami. To isté platí aj o nás, ale tak ako vždy, aj tento rok sme všetko zvládli k veľkej spokojnosti. Za to patrí vďaka všetkým predstaviteľom klubu a jeho zamestnancom, ktorí pokojne môžu tráviť najkrajšie sviatky roka v kruhu svojich rodín,“ objasnil situáciu na oficiálnom klubovom webe generálny manažér FC Nitra Jozef Petráni a doplnil: „Každodennou prácou v klube sa snažíme prinášať kvalitný futbal, hoci nie vždy na to máme ideálne podmienky. Preto by sme uvítali, aby sa v médiách našiel priestor aj na pozitívne informácie.“

Tri víťazstvá v ostatných troch ligových dueloch posunuli FC Nitra v tabuľke jesennej časti najvyššej slovenskej súťaže na 6. priečku. Toto umiestnenie aj po štyroch jarných vystúpeniach a celkovo 22. kole základnej časti Fortuna ligy by pre klub spod Zobora znamenalo účinkovanie v nadstavbovej skupine elitného poltucta mužstiev o majstrovský titul.

Zverenci trénera Ivana Galáda sú „v hre“ aj v domácej pohárovej súťaži, kde sa prebojovali do marcového štvrťfinále – zmerajú si sily s FK Senica. Navyše motiváciou môže byť aj skutočnosť, že dejiskom finálového duelu v Slovnaft Cupe bude práve vynovený nitriansky štadión.