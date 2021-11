Vianočné trhy v Prešove ani tento rok nebudú, opäť ich nahradí Mapa Vianoc

Mesto Prešov ruší tohtoročné vianočné trhy a vianočné stánky tento rok v Prešove neotvorí. Robí tak v reakcii na nový COVID automat a výrazné sprísnenie opatrení zo strany štátu.

Alternatívou však bude Mapa Vianoc, ktorá opäť ponúkne vianočné nápoje či špeciality.

Ľudia o vianočnú atmosféru neprídu

Ako vysvetlil hovorca mesta Prešove Vladimír Tomek, nové podmienky COVID automatu, ktorý vo štvrtok predstavila vláda SR, výrazne obmedzujú počet účastníkov na hromadných podujatiach, čo má priamy dopad aj na organizáciu vianočných trhov v Prešove.

„Mesto v spolupráci s PKO sa preto po dôkladnom zvážení situácie rozhodlo, že vianočné trhy sa tento rok neuskutočnia v klasickej podobe. Po vzore minulého roka ich nahradí Mapa Vianoc,“ informoval Tomek.

Vianočné pochúťky sa tak podľa Tomeka pomyselne presťahujú z pešej zóny priamo pred reštaurácie a kaviarne.

„Vianočné trhy sú tradíciou, bez ktorej sme si až do minulého roka nedokázali adventné obdobie vôbec predstaviť, no pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia nám vlani znemožnili ich zorganizovať. O to väčšia bola naša snaha a túžba vrátiť trhy späť do mesta. Vláda však ohlásila výrazné sprísnenie opatrení, pričom vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzame, si plne uvedomujeme aj u nás na radnici. Preto sme sa rozhodli, že namiesto trhov sa viac zameriame na Mapu Vianoc, ktorú sme si vyskúšali už v roku 2020. Ľudia tak o zážitok z vianočnej atmosféry v centre Prešova neprídu, a zároveň tým podporíme miestnych podnikateľov a prevádzkovateľov gastro služieb, ktorí v dôsledku pandemických obmedzení opäť musia bojovať o prežitie,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Iba stovka plne zaočkovaných

Mesto Prešov pri organizácii vianočných trhov pôvodne počítalo s neobmedzeným počtom návštevníkov. Nový COVID automat, ktorý vstúpi do platnosti v pondelok 22. novembra, však umožňuje vstup maximálne 100 plne zaočkovaných osôb.

Radnica v spolupráci s PKO preto obnoví Mapu Vianoc, ktorá bude rozptýlená po celom centre mesta a mestských častiach.

Mesto tak chce predísť zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí na jednom mieste, s čím súvisí aj zvýšené riziko šírenia COVID-19.

„Vychádzajúc z predpokladu, že okres Prešov bude aj naďalej v bordovej farbe, v zmysle pravidiel pôvodného COVID automatu pre hromadné podujatia, sme najprv zvolili pre celé vianočné trhy režim plne zaočkovaní. Do príprav a organizácie sme sa pustili naplno aj napriek súčasnej neistej situácii. O to viac nás mrzí, že v čase, keď sme na Hlavnej ulici začali inštalovať prvé stánky, musíme zo dňa na deň všetky prípravy stopnúť. Obmedzenie počtu ľudí na vianočných trhoch a ďalšie sprísnenia opatrení sú tak výrazné, že ich organizácia stráca zmysel pre návštevníkov trhov aj samotných prevádzkovateľov stánkov,“ dodala riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.