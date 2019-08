Video: Aktivistka Greta Thunberg preplávala Atlantik, zúčastní sa na klimatických konferenciách

Šestnásťročná švédska ekologická aktivista Greta Thunberg preplávala po dvoch týždňoch Atlantický oceán na plachetnici s nulovými emisiami, aby sa zúčastnila na konferencii o globálnom otepľovaní.

„Pevnina!! Pred nami sú svetlá Long Islandu a New Yorku,“ napísala v stredu pred východom slnka na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Očakáva sa, že z lode vystúpia v stredu popoludní miestneho času v prístave na dolnom Manhattane.

Vybrala si plavbu jachtou

Greta Thunberg si zvolila na cestu do New Yorku jachtu namiesto lietadla, keďže využívanie lietadiel podľa vedcov produkuje obrovskú uhlíkovú stopu a výrazne tak prispieva k zhoršovaniu situácie v súvislosti so svetovou klímou.

Plavbu, na ktorej ju sprevádzali jej otec a švédsky dokumentarista Nathan Grossman, absolvovala 18-metrovou jachtou Malizia II, ktorá vyrába elektrinu pomocou solárnych panelov a podvodných turbín.

Príde na klimatické konferencie

Greta Thunberg, ktorej sa podarilo odštartovať celosvetové hnutie študentských protestov za zmenu politiky vlád v boji proti klimatickým zmenám, sa zúčastní najskôr 23. septembra na svetovej klimatickej konferencii v New Yorku, odkiaľ sa neskôr presunie vlakmi a autobusmi do čilskej metropoly Santiago, kde sa bude konať od 2. do 13. decembra ďalšia významná konferencia o klimatických zmenách pod patronátom Organizácie Spojených národov (OSN).

Tá sa mala pôvodne uskutočniť v novembri v Brazílii, po nástupe nového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je známym nepriateľom ekológie, však krajina oznámila OSN, že ju organizovať nebude.