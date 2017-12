Video: Bono a The Edge z U2 zahrali v berlínskom metre, previezli sa aj „svojou“ linkou

BERLÍN 6. decembra (WebNoviny.sk) – Bono Vox a The Edge, spevák a gitarista kultovej írskej formácie U2, sa v stredu previezli „svojou“ linkou berlínskeho metra, ktorá sa volá – rovnako ako ich skupina – U2, a na nástupišti stanice Deutsche Oper odohrali aj menší koncert, zostavený len z niekoľkých skladieb.

Cestu zo stanice Olympia-Stadion do stanice Deutsche Oper absolvovali Bono a The Edge v špeciálnom vozni s fanúšikmi, ktorým rozdala lístky na toto podujatie berlínska rozhlasová stanica Radioeins.

U2 *

* vznikli v roku 1976 a patria k najúspešnejším kapelám na svete. Na konte majú štrnásť štúdioviek. Medzi ich najväčšie hity patria skladby Sunday Bloody Sunday, One, With Or Without You, Beautiful Day, Vertigo či Sometimes You Can’t Make It On Your Own. Pieseň Ordinary Love, ktorú napísali pre film Mandela: Dlhá cesta k slobode (2013), získala Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara. Na konte majú 22 cien Grammy a v roku 2005 ich uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z archívu agentúry SITA.