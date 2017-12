Chester Bennington nebol v čase smrti pod vplyvom drog, v krvi mal malé množstvo alkoholu

BRATISLAVA 6. decembra (WebNoviny.sk) – Zosnulý spevák americkej kapely Linkin Park Chester Bennington mal v čase smrti v krvi malé množstvo alkoholu. Informoval o tom magazín Us Weekly s odvolaním sa výsledky pitvy a toxikologických testov.

Jeden z takýchto testov údajne preukázal, že mal hudobník v tele pravdepodobne aj pozostatky extázy. Ďalšie dva testy však vyšli negatívne a kompetentné orgány popreli, že by bol v čase smrti pod vplyvom drog.

Už rok nebral antidepresíva

V správe o pitve okrem iného úrady uvádzajú, že pri vyšetrovaní objavili na Benningtonovej komode fľaštičku so sedatívami, pohár a fľašu od piva. Vyšetrovatelia tiež objavili na spevákovom telefóne a na nočnom stolíku úlomky jeho nechtov, čo je podľa jeho vdovy Talindy výsledkom jeho správania sa, keď bol nervózny.

Talinda Bennington okrem toho vyšetrovateľom vysvetlila, že jej manžel nebral antidepresíva viac ako rok, aj napriek tomu, že ich mal už dlhšiu dobu predpísané.

Bennington, ktorý zomrel 20. júla vo veku 41 rokov, sa obesil v jeho dome v mestečku Palos Verdes Estates v okrese Los Angeles. Podľa správy o pitve sa o život pripravil s použitím čierneho koženého opasku.

Získali dve ceny Grammy

Kapela Linkin Park vznikla v roku 1996 v Kalifornii. V súčasnosti v nej pôsobia Mike Shinoda, Rob Bourdon, Brad Delson, Dave Farrell a Joe Hahn. Skupina vydala albumy Hybrid Theory (2000), Meteora (2003), Minutes To Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) a One More Light (2017).

Medzi najväčšie hity držiteľov dvoch cien Grammy patria skladby Crawling, In The End, Somewhere I Belong, Numb či What I’ve Done.