Zomrel Malcolm Young, bývalý gitarista a spoluzakladateľ rockovej skupiny AC/DC

LONDÝN 18. novembra (WebNoviny.sk) – Austrálsky gitarista a spoluzakladateľ AC/DC Malcolm Young zomrel po dlhom boji s demenciou. Dožil sa 64 rokov. Zomrel pokojne v sobotu, obklopený rodinou, uvádza spravodajská stanica BBC.

Rockovú skupinu založil s bratom Angusom

Malcolm odišiel zo skupiny v roku 2014, pričom ho nahradil ho jeho synovec Stevie Young. Posledným členom AC/DC z pôvodnej zostavy je Malcolmov brat a hlavný gitarista Angus Young. Ich tretí brat, producent George Young, zomrel v októbri.

Kapelu AC/DC založili v roku 1973 práve bratia Malcolm a Angus Youngovci. V roku 1975 vydali debutový album High Voltage, po ktorom nasledovalo ďalších päť štúdioviek. Po vydaní šiesteho albumu Highway To Hell (1979) sa skupina takmer rozpadla. Príčinou bolo úmrtie speváka a spoluautora piesní Bona Scotta, ktorý 19. februára 1980 vo veku 33 rokov zomrel na otravu alkoholom.

Najpredávanejší album AC/DC

Jeho rodičia však hudobníkov presvedčili, aby pokračovali. Kapela teda angažovala spomínaného speváka Briana Johnsona a ešte v tom istom roku vydala svoj najpredávanejší album Back In Black. Nasledovali nahrávky ako napríklad For Those About To Rock We Salute You (1981), Blow Up Your Video (1988), Ballbreaker (1995) či Stiff Upper Lip (2000).

Na celom svete predali viac ako 200 miliónov kópií nahrávok. Zo siedmich nominácií sa im podarilo zatiaľ získať jednu cenu Grammy. V roku 2003 ich uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

