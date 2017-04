Video: Boston a Washington si zahrajú konferenčné semifinále NBA, Clippers si vynútili siedmy zápas

NEW YORK 29. apríla (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Bostonu a Washingtonu postúpili do semifinále Východnej konferencie NBA, v ktorom narazia na seba.

Celtics po úvodných dvoch domácich prehrách so Chicagom vyhrali nasledujúce štyri stretnutia, to piatkové pod súperovými košmi 105:83 a sériu ovládli 4:2 na zápasy.

“Okrem prvých dvoch vystúpení sme prakticky v každom ďalšom mali slabý vstup do duelu. Vrátili sme sa však do hry a zdramatizovali to, ale nestačilo to na úspech,” poznamenal tréner Bulls Fred Hoiberg.

Rovnako vonku uspel aj Washington, a to v Atlante 115:99, ktorú celkovo prekonal tiež 4:2. John Wall nastrieľal v drese postupujúcich Wizards svoje kariérne play-offové maximum 42 bodov vrátane devätnástich v poslednej štvrtine. Bradley Beal pridal 31 bodov.

“Prišli sme sem odhodlaním vrátiť im to, čo nám vyparatili pred dvoma rokmi, keď nás vyradili v semifinále. Potiahli sme to s Bradom. Naši spoluhráči pochopili, čo musíme spraviť. Nechceli sme siedmy zápas,” komentoval Wall.

V hre o semifinále Západnej konferencie sa udržali hráči Los Angeles Clippers, ktorí v Salt Lake City odvrátili hrozbu konca sezóny víťazstvom 98:93. Za nerozhodného stavu 3:3 sa séria vracia do Kalifornie.

Štvrťfinále play-off NBA

na štyri víťazstvá

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Atlanta – Washington 99:115 (23:30, 23:35, 36:24, 17:26) – konečný výsledok série 2:4

Najviac bodov: P. Millsap 31 (10 doskokov), Schröder 26 (10 asistencií), T. Hardaway ml. 13 – Wall 42, Beal 31, Markieff Morris 17

Chicago – Boston 83:105 (23:30, 18:24, 18:34, 24:17) – konečný výsledok série 2:4

Najviac bodov: J. Butler 23, R. Lopez 10, Canaan 9 – Bradley 23, G. Green 16, Crowder, I. Thomas a Horford po 12

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Utah – Los Angeles Clippers 93:98 (22:20, 23:27, 25:31, 23:20) – stav série 3:3

Najviac bodov: Hayward 31, George Hill 22, Gobert 15 – Paul 29, D. Jordan (18 doskokov), Mbah a Moute a A. Rivers po 13

Dvojice v semifinále konferencií NBA

Boston – Washington, Cleveland – Toronto, Golden State – Los Angeles Clippers/Utah, San Antonio – Houston