Video: Boston Bruins prehral piate finále NHL, kapitán Chára hral so zlomenou čeľusťou

ST. LOUIS 7. júna (WebNoviny.sk) – Hokejistov St. Louis už len jedno víťazstvo delí od zisku Stanleyho pohára. V piatom finálovom súboji play-off hráči Blues zvíťazili na ľade Bostonu 2:1 a v sérii sa ujali vedenia 3:2.

Rozhodujúci štvrtý krok v boji o prestížnu klubovú trofej môžu zverenci Craiga Berubeho urobiť už v nedeľu 9. júna na domácom ľade. Hrať sa začne až v pondelok nadránom o 2.00 h SELČ. Hráči St. Louis hrajú vo finále NHL prvýkrát od roku 1970 a celkovo po štvrtý raz. Na trofej si zatiaľ nesiahli.

Hrdinom St. Louis aj prvou hviezdou v zápase číslo päť bol útočník Ryan O´Reilly, autor gólu aj asistencie. V drese Bostonu nastúpil slovenský kapitán Zdeno Chára, ktorého štart bol vážne ohrozený vzhľadom na zranenie tváre z predchádzajúceho súboja na ľade v St. Louis.

„Jeho štart odobrili lekári s niekoľkými upozorneniami. On sám napokon učinil rozhodnutie, že bude hrať. Veľa to hovorí o jeho vôli a charaktere. Je to pre nás dôležitý hráč, sme radi, že ho máme,“ povedal tréner Bostonu Bruce Cassidy na adresu Cháru na oficiálnom portáli NHL.

Chárovi sa v TD Garden ušiel najväčší aplauz

Štyridsaťdvaročný defenzívny štít Bruins sa predstavil s celotvárovým krytom a v obrane domácich odohral 16:42 min so štatistickou bilanciou 2 strely, 4 „hity“, 3 zablokované strely a 1 mínuska.

Práve Chárovi sa ušiel najväčší aplauz zaplnenej TD Garden, keď moderátor večera v úvode predstavoval hráčov úvodných pätiek oboch tímov. Chára bol na ľade pri prvom góle hostí, ktorý strelil už v 55. sekunde druhej tretine O´Reilly. Využil skvelú prihrávku Zacha Sanforda spoza bránky a bekhendom prekonal Tuukku Raska – 0:1. V polovici tretej tretiny viedli hostia už 2:0 a to zásluhou Davida Perrona.

Krídelník Blues chcel prihrať na voľného Tylera Bozaka, ale brankár Bostonu si zrazil puk betónom pomedzi nohy za svoj chrbát. Gólu predchádzal faul Bozaka na Noela Acciariho, no nepískalo sa a Acciari sa už neskôr nezapojil do hry s podozrením na otras mozgu. Boston zareagoval v 54. min gólom Jaka DeBruska, ktorý strelou bez prípravy pri avizovanom vylúčení hosťujúceho hráča prekonal Jordana Binningtona. Vyrovnať sa však už „medveďom“ nepodarilo.

Binnington vyrovnal nováčikovský rekord

Objav sezóny v bránke Blues Binnington si pripísal celkovo 38 zákrokov, z toho 17 v prvej tretine, ktorá sa skončila 0:0.

Už teraz vyrovnal nováčikovský brankársky rekord v počte víťazstiev v play-off (15) a prekonal toto maximum v zápasoch na ľade súpera (9). „Náš brankár bol úžasný a celý náš tím bol úžasný,“ rozplýval sa šéf lavičky St. Louis Craig Berube po triumfe na ľade Bostonu.

„Binnington chytal neuveriteľne najmä v prvej tretine, keď my sme len ťahali nohy po ľade. Zneškodnil ´tutovky´ domácich hráčov a od toho sme sa mohli odraziť v ďalšom priebehu zápasu. Jeho zákroky nás správne ´nakopli´,“ skonštatoval Ryan O´Reilly.

„Vieme, na čom sme. Musíme v St. Louis zabrať celých 60 minút a pobiť sa o víťazstvo. S pribúdajúcimi zápasmi nám už ubúdajú sily a je to čoraz ťažšie ísť do toho naplno. Musíme sa však o to pokúsiť,“ uviedol útočník Bostonu Jake DeBrusk.

História play-off NHL je proti Bostonu. Od roku 1939, keď zaviedli formát so štyrmi víťaznými duelmi, triumf v zápase číslo 5 do stavu 3:2 znamenal zisk Stanleyho pohára pre víťazný tím v 72 percentách prípadov. Osemnástim mužstvám sa potom podarilo dokráčať k trofeji, kým siedmim nie.

Finále NHL – piaty zápas

štvrtok

Boston – St. Louis 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) – stav série 2:3

Góly: 54. DeBrusk (Krug) – 21. O´Reilly (Sanford, Pietrangelo), 51. Perron (O´Reilly, Bozak)

Zdeno Chára (Boston) odohral 16:42 min, 2 strely, 4 „hity“, 3 zablokované strely, 1 mínuska