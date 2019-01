Video: Boston predĺžil víťaznú šnúru, nevydarený návrat Jaroša do NHL a debakel Edmontonu

OTTAWA 6. januára (WebNoviny.sk) – Štyria slovenskí hokejisti sa predstavili v deviatich sobotňajších zápasoch NHL, ale ani jeden z nich sa nezapísal do kanadského bodovania. Z víťazstva sa tešil iba Zdeno Chára. Boston zdolal Buffalo 2:1 a skúsený kapitán „medveďov“ odohral 21:32 min so štatistikami 1 strela, 1 „hit“ a 1 plusový bod.

Jaroslav Halák nechytal, ale Fín Tuukka Rask mal 31 zákrokov a postaral sa o predĺženie víťaznej série Bruins na štyri zápasy. „Hrali sme dobre. Eliminovali sme dobré súperove šance a ja osobne sa cítim dobre. A to už dlhší čas napriek tomu, že každý zápas je iný,“ uviedol Tuukka Rask, ktorý si pripísal tri víťazstvá z rovnakého počtu zápasov.

Tatar neskóroval

Útočník Tomáš Tatar bol s piatimi pokusmi na bránku strelecky najaktívnejší vo svojom tíme, ale Montreal doma prehral s Nashvillom 1:4. Zatiaľ čo Tatar neskóroval, Craig Smith dvoma gólmi doviedol hostí k víťazstvu. Predators vyhrali tretíkrát z ostatných štyroch duelov.

„Dôležité dva body pre nás. V predchádzajúcich 15-20 zápasoch nám chýbala konzistentnosť výkonov, teraz by to už mohlo byť lepšie,“ povedal elitný obranca Nashvillu P. K. Subban na portáli NHL. Subban si pripísal dve asistencie, z toho druhá bola jeho trojstá v kariére proti bývalému tímu.

Namiesto gólov trikrát trafili do žŕdky

Prehrali aj dva tímy slovenských obrancov. Tampa Bay nestačila na San Jose na ľade súpera 2:5 a Erik Černák mal štatistický výkaz: 16:28 min, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela, 2 mínusové body. Líder NHL z Tampy prehral po siedmich víťazných zápasoch a oba body stratil prvýkrát po 16 dueloch.

Na strane víťazov sa zaskvel dvoma gólmi Evander Kane, druhý v poradí bol jeho dvojstý v kariére. Za Lightning skórovali len obrancovia, čiže bodová šnúra ruského útočníka Nikitu Kučerova sa zastavila na 12 zápasoch.

„Popracovali sme na detailoch a výsledok sa dostavil. Je to dobrý pocit pre trénera, keď vidí, že sa zúročuje to, čo od hráčov chce,“ uviedol kouč San Jose Peter DeBoer. „Nebol to náš večer, dva góly sú málo. Namiesto nich sme trafili trikrát do žŕdky, zaslúžili sme si lepší osud,“ podotkol tréner Tampy Bay Jon Cooper.

Jarošov návrat po zranení

Christián Jaroš sa po minulotýždňovej zlomenine prsta vrátil v drese Ottawy Senators do zápasového kolotoča proti Minnesote Wild. Bol to výsledkovo nevydarený návrat, keďže kanadský zástupca podľahol súperovi tesne 3:4. Dvadsaťdvaročný Jaroš, ktorý mal podľa prvotných prognóz pauzovať približne mesiac, strávil na ľade 12:31 min bez zápisu do kanadského bodovania.

Prezentoval sa však dvomi strelami na bránku a rovnakým počtom „hitov“. Hviezdou zápasu v Ottawe bol skúsený 34-ročný útočník hosti Zach Parise, strieborný medailista zo ZOH 2010 vo Vancouveri mal bilanciu 1+2.

Sumáre NHL

sobota

Ottawa – Minnesota 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Góly: 20. Duchene (Z. Smith), 29. Dzingel (B. Ryan, DeMelo), 51. Stone (Ceci, Wolanin) – 21. Spurgeon (Kunin, Parise), 35. Greenway (Mikael Granlund, E. Staal), 37. Spurgeon (Coyle, Parise), 47. Parise (Kunin, Coyle)

Christián Jaroš (Ottawa) odohral 12:31 min, 2 „hity“, 2 strely na bránku

Philadelphia – Calgary 2:3 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 – 0:1)

13. Sanheim (Weal, Provorov), 46. Konecny – 29. J. Gaudreau (Monahan, Hanifin), 56. M. Tkachuk (Bennett, Hanifin), 62. Brodie (M. Tkachuk)

Boston – Buffalo 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

11. Wagner (Acciari), 22. Backes (Rask) – 58. RistolainenZdeno Chára (Boston) odohral 21:32 min, 1 strela, 1 „hit“, 1 plusový bod

Florida – Columbus 3:4 po predĺžení (2:1, 0:1, 1:1 – 0:1)

14. Huberdeau (Barkov, Yandle), 19. Hoffman, 58. McCann (Ekblad, Yandle) – 2. Duclair (Wennberg), 38. Josh Anderson (Jenner, Murray), 47. Dubinsky, 61. S. Jones (Dubois, Panarin)

Montreal – Nashville 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

33. S. Weber (Kotkaniemi) – 11. C. Smith (P.K. Subban, Ekholm), 20. Ekholm (Grimaldi, Järnkrok), 34. C. Smith (P.K. Subban, Fiala), 60. ArvidssonTomáš Tatar (Montreal) odohral 18:37 min, 5 striel, 1 mínusový bod

Toronto – Vancouver 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

9. Tavares (Rielly, C. Brown), 15. Moore (Ožiganov), 45. Matthews (A. Johnsson), 52. A. Johnsson (Matthews), 55. Ožiganov (Matthews, Dermott)

St. Louis – New York Islanders 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

5. B. Schenn (Schwartz, Bouwmeester), 17. Sanford (Dunn, Bozak), 59. O´Reilly (Perron, Tarasenko) – 23. M. Martin (Cizikas, Clutterbuck), 49. Eberle (Lee, Pelech), 49. Boychuk (Cizikas, Leddy), 55. Lee (D. Toews, Mayfield)

Los Angeles – Edmonton 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

4. Clifford (Doughty, Forbort), 10. Toffoli (Doughty), 14. Carter (Leipsic, Muzzin), 51. Kopitar (D. Brown, Kovaľčuk)

San Jose – Tampa Bay 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

10. Couture (Meier, E. Karlsson), 11. Pavelski (Burns), 25. E. Kane (Burns, E. Karlsson), 46. E. Kane (Dillon), 53. Radil (Meier, Burns) – 17. Hedman (Stamkos, Palát), 25. Sergačev (Joseph, Callahan)Erik Černák (Tampa Bay) odohral 16:28 min, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela, 2 mínusky