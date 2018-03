Video: Brankár Halák inkasoval štyri góly, Jurčo s dvoma asistenciami

NEW YORK 19. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili nad hráčmi Chicaga Blackhawks 5:4 po predĺžení v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL.

V drese Blackhawks nastúpil slovenský útočník Tomáš Jurčo. Košický rodák odohral 13:58 min a pripísal si dve asistencie, tri strely a jeden plusový bod.

Strelcom oboch gólov, pri ktorých Jurčo asistoval, bol americký mladík Alex DeBrincat. Pridal ešte jeden gól a strelil svoj tretí hetrik v aktuálnej sezóne, jeho prvej v NHL.

O triumfe Blues rozhodol Berglund

DeBrincat vyrovnal rekord Tonyho Granata z ročníka 1988/1989 v počte trojgólových zápasov nováčika narodeného v Spojených štátoch. „Mám pocit, že sme celý zápas hrali dobre a na konci sme jemne poľavili. Myslím si, že toto sa deje celú sezónu,“ uviedol DeBrincat pre nhl.com. Chicago prehralo tretí duel po sebe.

O triumfe Blues rozhodol v 4. min predĺženia Patrik Berglund. Obrancovia St. Louis Alex Pietrangelo a Vince Dunn nazbierali štyri body (obaja za gól a tri asistencie), Alexander Steen si pripísal gól a prihrávku, Vladimír Sobotka skóroval. Brankár Jake Allen zneškodnil 26 striel „čiernych jastrabov“.

„Samozrejme, že chceme zvíťaziť v každom zápase v základnom hracom čase, no práve teraz potrebujeme body, ideálne dva. Ak sa chceme dostať do play-off, musíme byť úspešní v takýchto dueloch,“ povedal Pietrangelo. Kanadský obranca nazbieral v posledných piatich meraniach síl jedenásť bodov (4+7).

Karlsson sa blysol hetrikom

Vegas Golden Knights doma triumfovali nad Calgary Flames 4:0 a ukončili štvorzápasovú sériu domácich prehier. Brankár Vegas Marc-André Fleury potreboval na čisté konto 42 úspešných zákrokov. Bol to jeho štvrtý shutout v sezóne a 48. v kariére.

„Je to dobré. Počas celej sezóny sme boli doma úspešní, a v posledných pár dueloch nám to nešlo tak, ako by sme chceli. Je fajn opäť zvíťaziť. Chalani odohrali výborný zápas,“ uviedol Fleury.

Švédsky útočník William Karlsson strelil tri góly. Momentálne ich má na konte 39, čo z neho robí štvrtého najlepšieho strelca NHL. „Štyri prehry po sebe, to nie je nič, na čo by sme tu boli zvyknutí. Je skvelé opäť zvíťaziť,“ poznamenal Karlsson. Tomáš Tatar (Vegas) odohral 12:42 min bez bodového zisku.

Halák predviedol 35 úspešných zákrokov

Tampa Bay zdolala Edmonton 3:1 a konečne si zaistila účasť v play-off. Ruský útočník Nikita Kučerov sa na triumfe „bleskov“ podieľal dvomi gólmi, dovedna už má na konte 36 zásahov. Brankár Lightning Louis Domingue si pripísal 29 úspešných zákrokov. Jediný gól však inkasoval už po štrnástich sekundách hry.

„Prišiel som pripravený, cítil som sa dobre. Sú dni, keď dostanete taký gól a potom je to všetko ťažšie. Ale postupne to zmizlo,“ vyjadril sa Domingue. Jediným úspešným strelcom Oilers bol Ty Rattie. Obranca Edmontonu Andrej Sekera odohral iba necelých sedem minút. V tretej tretine vôbec nehral, príčinou pravdepodobne bol nepríjemný zásah pukom z druhej časti hry.

New York Islanders prehrali s Carolinou 3:4. Slovenský gólman Jaroslav Halák odchytal celý duel. Inkasoval štyri góly a pripísal si 35 úspešných zákrokov.

