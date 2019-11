Video: Chára a Sekera asistovali pri víťazstvách Bostonu a Dallasu, Černák rozdával bodyčeky

aktualizované 22. novembra, 07:52

Slovenskí hokejoví obrancovia Zdeno Chára a Andrej Sekera si pripísali asistencie vo štvrtkových zápasoch NHL a pomohli svojim tímom k víťazstvám. Kapitán Chára odohral takmer 26 minút a prihral na gól v zápase, v ktorom jeho Boston zdolal Buffalo 3:2. Sekera zasa asistoval pri triumfe Dallasu nad Winnipegom (5:3).

Počas takmer 20 minút na ľade Sekera pridal aj 2 strely, 1 zablokovanú strelu a 1 plusový bod na konci. Z víťazstva sa vo štvrtok tešil aj ďalší slovenský obranca Erik Černák. Jeho Tampa Bay zvíťazila v Chicagu (4:2), ale košický rodák nebodoval.

„Šable“ prestrieľali „medvede“

Dva góly Bostonu strelil Brad Marchand, jeden pridal jeho spoluhráč z prvého útoku David Pastrňák, ktorý ako prvý hráč v tejto sezóne prekonal hranicu 20 presných zásahov.

Prvý gól Marchanda sa zrodil tak, že tečoval Chárovu strelu od modrej čiary za chrbát brankára Linusa Ullmarka. K triumfu Bruins nad Sabres prispel 36 zásahmi aj brankár Tuukka Rask, ktorý dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom.

Zverenci tréner Brucea Cassidyho ukončili sériu troch domácich prehier, všetky sa však zrodili po riadnom hracom čase. „Medvede“ vyhrali napriek tomu, že v prvej tretine ich „šable“ prestrieľali 17:4 a celkovo v zápase 38:27.

„V prvej tretine sme hrali tak zle, že môžeme byť radi, že sme neprehrávali o 5 gólov, ale bola po nej remíza. Ešte že sme tam mali vzadu Raska, to bolo dobré. Celkovo si môžeme veľa vecí vyčítať, ale na konci sa vždy ráta iba víťazstvo a body. Sezóna je dlhá a nemôžete podávať v každom zápase najlepšie výkony,“ zhodnotil Brad Marchand na webe NHL.

Černák rozdával bodyčeky

Sekera si pripísal ešte len druhý bod a zároveň druhú asistenciu v aktuálnej sezóne. Asistoval pri úvodnom góle zápasu z hokejky Mattiasa Janmarka v 28. min. Dallas viedol už 3:0, ale Winnipeg vyrovnal na 3:3.

Víťazný gól strelil už v treťom stretnutí po sebe kapitán Stars Jamie Benn. Dallas natiahol sériu víťazstiev na päť zápasov a v tabuľke Západnej konferencie je už štvrtý.

Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v Chicagu 4:2 aj bez bodového príspevku Černáka. Slovenský obranca sa počas vyše 18 minút na ľade prezentoval tradične tvrdou hrou do tela, rozdal 4 bodyčeky a pripísal si aj 1 zablokovanú strelu, 2 trestné minúty a 1 mínusový bod.

Útočník Alex Killorn a obranca Victor Hedman v drese Tampa Bay predĺžili svoje bodové série na šesť zápasov. Dosiahli počas nich zhodne 9 bodov.

Egvall sa dočkal prvého gólu

Sheldon Keefe sa len pár hodín po tom, čo prevzal trénerskú taktovku v Toronte, dočkal hneď aj víťazstva. „Javorové listy“ zvíťazili na ľade Arizony 3:1 a ukončili sériu šiestich prehier. Výrazne k tomu prispel dánsky brankár Frederik Andersen 30 zákrokmi, o shutout prišiel až 17 sekúnd pred koncom tretej tretiny.

Švédsky krídelník Pierre Egvall sa v druhom zápase v NHL v kariére dočkal prvého gólu. Nový tréner Maple Leafs Keefe predtým päť sezón viedol Toronto Marlies v American Hockey League, v roku 2018 s tímom vybojoval Calder Cup.

„Odohrali sme dobrý zápas. Viac ako hra ma potešila energia v tíme. Užíval som si svoj prvý zápas pri tomto tíme, prepojenie s hráčmi aj energiu na striedačke,“ povedal Sheldon Keefe, cituje ho portál NHL.

„Získali sme dôležité dva body po tom všetkom, čo sa udialo v posledných týždňoch a najmä ostatných 36 hodinách,“ zdôraznil 15-gólový strelec Toronta Auston Matthews.

Islanders utvorili klubový rekord

Hokejisti New Yorku Islanders bodovali aj v šestnástom zápase po sebe a utvorili tým klubový rekord. Islanders zdolali Pittsburgh Penguins aj v druhom zápase v rozpätí troch dní a znova v predĺžení. Na výhru 5:4 nadviazali triumfom 4:3 a v oboch prípadoch v predĺžení rozhodol útočník Brock Nelson. Svoj päťstý zápas v NHL oslávil 28-ročný Američan dvomi gólmi a honorom prvej hviezdy zápasu.

„Je to výnimočná chvíľa, ale počas zápasu o tom nepremýšľame. Ak sa však po čase obzrieme, zapamätáme si to navždy. Znamená to, že máme výnimočných hráčov, ktorí veria jeden druhému a každý deň na sebe pracujú. Momentálne máme také sebavedomie, že vieme stále nájsť spôsob ako zvíťaziť,“ uviedol Brock Nelson k sérii 16 zápasov bez prehry.

Hráči NY Islanders vstúpili do NHL v roku 1972 a odvtedy sa trikrát tešili z 15-zápasových sérií s minimálne bodom na konte. Až teraz sa prvýkrát dostali na 16 takýchto duelov. Pittsburgh nastúpil bez zraneného kapitána Sidneyho Crosbyho, ale aj ďalších troch hráčov základnej zostavy Nicka Bjugstada, Krisa Letanga a Justina Schultza.

Hráči si napriek prehre vyslúžili pochvalu od trénera Mika Sullivana. „Podali sme kolektívny výkon. Takto musíme hrať najmä ak vezmeme do úvahy okolnosti, ktoré nás práve postihli,“ povedal Sullivan.

NHL – výsledky

štvrtok:

Boston – Buffalo 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

*Zdeno Chára (Boston) odohral 25:50 min, 1 asistencia, 1 strela, 1 „hit„, 1 zablokovaná strela

Dallas – Winnipeg 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

*Andrej Sekera (Dallas) odohral 19:58 min, 1 asistencia, 2 strely, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod

Chicago – Tampa Bay 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)

*Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:16 min, 1 strela, 4 „hity„, 1 zablokovaná strela, 2 trestné minúty, 1 mínusový bod

Florida – Anaheim 5:4 po predĺžení (0:1, 2:3, 2:0 – 1:0)

New York Islanders – Pittsburgh 4:3 po predĺžení (1:1, 1:1, 1:1 – 1:0)

Carolina – Philadelphia 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

St. Louis – Calgary 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Columbus – Detroit 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)

Minnesota – Colorado 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Nashville – Vancouver 3:6 (1:2, 1:3, 1:1)

Arizona – Toronto 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Vegas – San Jose 1:2 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 – 0:1)

Los Angeles – Edmonton 4:1 po II. tretine