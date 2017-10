Video: Daňo sa vrátil do zostavy Winnipegu, „Zlatí rytieri“ z Vegas rozdrvili Colorado

CHICAGO 28. októbra (WebNoviny.sk) – Fínsky brankár Pekka Rinne pomohol skvelým výkonom k triumfu hokejistov Nashvillu Predators nad domácimi hráčmi Chicaga Blackhawks 2:1 v piatkovom stretnutí severoamerickej NHL.

Rodák z Kempele zneškodnil až 43 striel súpera. Ani raz ho nepreveril slovenský útočník „čiernych jastrabov“ Richard Pánik, ktorý odohral 13:41 min a na konci zápasu mal v štatistikách jednu mínusku, 2 trestné minúty a tri bodyčeky.

Smithov 100. presný zásah rozhodol

Skóre otvoril v závere prvej tretiny vo vlastnom oslabení pri Pánikovom treste Arťom Anisimov, ale už po 57 sekundách druhej časti hry vyrovnal Calle Järnkrok. V 32. min rozhodol o triumfe hostí Craig Smith, pre ktorého to bol jubilejný 100. presný zásah v základnej časti zámorskej profiligy. Brankár Chicaga Corey Crawford zastavil 28 z 30 streleckých pokusov hostí, jeho spoluhráč Patrick Kane nebodoval prvýkrát po šiestich stretnutiach.

Po dvoch zápasoch na tribúne sa vrátil do zostavy Winnipegu Jets slovenský útočník Marko Daňo, no ani on neodvrátil prehru 1:2 po predĺžení na ľade Columbusu Blue Jackets. Rodák z rakúskeho Eisenstadtu bol na ľade 8:40 min a súperovho gólmana ohrozil jednou strelou, pripísal si aj dva „hity„. Winnipeg sa ujal vedenia už v 5. min gólom Brandona Taneva, no v polovici tretej tretiny vyrovnal Cam Atkinson. V tretej minúte predĺženia rozhodol Josh Anderson.

Prvé čisté konto v NHL vychytal brankár Vegas Golden Knights Oscar Dansk pri triumfe 7:0 nad Coloradom Avalanche. Dvadsaťtriročný Švéd si ho zaslúžil 32 úspešnými zákrokmi. Dansk od svojho debutu v profilige 22. októbra proti St. Louis Blues ešte nepocítil trpkosť prehry a stal sa dočasnou jednotkou Golden Knights pri zraneniach gólmanov Marca-Andrého Fleuryho a Malcoma Subbana.

Najlepší úvod expanzívneho tímu v histórii

„Zlatí rytieri“ zvíťazili v piatom zápase po sebe a pokračujú v najlepšom úvode sezóny spomedzi všetkých expanzívnych tímov v histórii. „Za dva góly z prvých troch si môžeme celkom sami. Musíme sa zlepšiť v práci s pukom v oblastiach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo,“ povedal podľa nhl.com tréner Colorada Jared Bednar.

Gólostroj Vegas sa rozbehol až v 29. min, keď skóroval David Perron. „Páčil sa mi náš začiatok, prvých desať minút sme hrali perfektne, potom sa to trochu vyrovnalo. Pred druhou tretinou sme mali trochu obavy a chceli sme sa presadiť, je vždy dobré dať prvý gól. Po tom sme ich prevalcovali,“ zhodnotil Perron.

Dva body za presný zásah a asistenciu si pripísal najproduktívnejší hráč Vegas James Neal. „Nie som veľmi prekvapený. Myslím, že si v expanzívnom drafte vybrali veľa kvalitných hráčov,“ uznal kvalitu súpera útočník Avalanche Erik Johnson.

SUMÁRE NHL

piatok

Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

Góly: 29. Perron, 33. O. Lindberg, 36. Eakin (Neal, Perron), 39. Neal (C. Miller, Eakin), 46. Marchessault (Sbisa, Schmidt), 48. Haula (Marchessault, Schmidt), 54. Carrier (Hunt)

Columbus Blue Jackets – Winnpeg Jets 2:1 po predĺžení (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)

Góly: 51. Atkinson (S. Jones), 63. J. Anderson – 5. B. Tanev

Marko Daňo (Winnipeg) 8:40 min, 1 strela na bránku, 2 „hity“

New Jersey Devils – Ottawa Senators 5:4 po sam. nájazdoch (1:2, 2:0, 1:2 – 0:0, 1:0)

Góly: 19. J. Hayes (Zacha, Santini), 31. Henrique (Butcher, Bratt), 39. Gibbons (Zacha, J. Hayes), 55. Severson (Hall, Stafford), rozhod. sam. nájazd premenil: Bratt – 8. Hoffman (DiDomenico, Pageau), 18. Oduya (E. Karlsson, Z. Smith), 59. Mark Stone, 60. DiDomenico (Brassard)

Carolina Hurricanes – St. Louis Blues 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 36. Skinner (Williams) – 35. Jaškin (Sundqvist, Pääjärvi), 51. B. Schenn (Schwartz, Tarasenko)

Chicago Blackhawks – Nashville Predators 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Góly: 20. Anisimov – 21. Järnkrok, 32. C. Smith (P. K. Subban, Fiala)

Richard Pánik (Chicago) 13:41 min, -1, 2 trestné minúty, 3 „hity“

Calgary Flames – Dallas Stars 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 31. J. Gaudreau (Ferland, Monahan) – 37. J. Klingberg (Spezza, Janmark), 53. Radulov (D. Shore, J. Klingberg)