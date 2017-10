Video: Tatarov Detroit opäť prehral, plusový Chára rozdal tri „hity“ a bol najvyťaženejším hráčom

TAMPA BAY 27. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Detroitu Red Wings podľahli vo štvrtok na ľade Tampy Bay hráčom Lightning 2:3 a neuspeli už v šiestom stretnutí severoamerickej NHL po sebe. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral za Red Wings takmer 17 minút a prezentoval sa dvoma strelami na bránku a jedným bodyčekom.

Stamkos a Kučerov opäť bodovali

V drese Tampy Bay skórovali Steven Stamkos a Nikita Kučerov a stále platí, že bodovali v každom stretnutí od začiatku sezóny. Produktívne kanadsko-ruské duo je iba siedmym párom spoluhráčov v histórii NHL a prvým od ročníka 1992/1993, ktorí získali aspoň bod v jedenástich zápasoch po sebe. Obaja takisto vyrovnali klubový rekord Martina St. Louisa.

„Je to pre nás čerešnička na torte. Sme radi, že sme súčasťou historického štartu tejto organizácie a chceme v tom pokračovať. Ak naša séria pomáha tímu pri víťazstvách, sme obaja veľmi šťastní,“ povedal podľa nhl.com Steven Stamkos. „Obaja sú výnimoční hráči a myslím si, že v každom športe musíte mať nejakých špeciálnych hráčov. Hokej je kolektívna hra, ale takýchto chlapcov potrebujete,“ vyhlásil kouč Tampy Jon Cooper.

Jeho náprotivok Jeff Blashill nebol po zápase vôbec spokojný. Jeho zverenci v jedenástich dueloch zvíťazili iba štyrikrát, z toho raz po samostatných nájazdoch „Mali sme príliš veľa vylúčených hráčov a je neospravedlniteľné, aby sa títo veteráni dopustili takej chyby. Nesmie sa to viac stať,“ povedal Blashill.

Hráči „červených krídel“ nazbierali v zápase až 14 trestných minút. Oba góly Detroitu strelil Dán Frans Nielsen, jeden v oslabení a druhý v presilovej hre.

Chára najvyťaženejším hráčom

Zdeno Chára bol opäť najvyťaženejší hráč pri triumfe Bostonu Bruins nad San Jose Sharks 2:1. Slovenský veterán odohral 26:40 min a zápas opustil s jednou strelou na bránku, 3 bodyčekmi, zablokoval 1 strelu súpera a získal +1 bod.

O triumfe „medveďov“ rozhodol dvoma presnými zásahmi Danton Heinen, pre ktorého to boli vôbec premiérové góly v profilige. „O niečom podobnom som, samozrejme, sníval celý život a bol som trochu v šoku, keď sa mi to podarilo. Bolo to úžasné,“ povedal 22-ročný útočník, ktorého vedenie Bruins povolalo do prvého tímu z nižšej AHL vo štvrtok.

Rodák z Langley sa pridal k spoluhráčom Jakovi DeBruskovi, Charliemu McAvoyovi a Andersovi Bjorkovi, ktorý si takisto otvorili strelecký účet v NHL v aktuálnej sezóne.

Thornton sa vyrovnal Kurrimu

Jediný gól San Jose strelil veterán Joe Thornton. Tridsaťosemročný center získal v NHL už 1398 bodov a v historických tabuľkách na 20. mieste vyrovnal fínsku legendu Jariho Kurriho.

„Stále sme ich tlačili, no nepodarilo sa nám skórovať. Chlapci bojovali, naša hra sa mi páčila, ale, žiaľ, veľmi nám to nepomohlo,“ povedala jednotka vstupného draftu NHL 1997.

Veľkú zásluhu na triumfe domácich „medveďov“ mal aj gólman Anton Chudobin, ktorý zneškodnil 36 z 37 striel súpera (97,30 % úspešnosť zákrokov). „Jednoducho na svojej bránke zatiahol roletu. Bol to pre nás trest. Chytal tak, že sme ho vždy iba trafili,“ povedal útočník „žralokov“ Logan Couture.

Na striedačke Bostonu už sedel Tuukka Rask, ktorý sa zotavil zo zranenia, pre ktoré vynechal ostatné dve stretnutia a je pravdepodobné, že dostane príležitosť v sobotu proti Los Angeles Kings.

Sumáre NHL

štvrtok

Boston Bruins – San Jose Sharks 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 10. Heinen (Backes, K. Miller), 34. Heinen (Carlo, Schaller) – 31. J. Thornton (Heed, Burns)

Zdeno Chára (Boston) 26:40 min, +1, 1 strela, 3 „hity“, zablokoval 3 strely súpera

New York Rangers – Arizona Coyotes 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Góly: 8. Kreider (Zuccarello, Zibanejad), 16. Bučnevič (McDonagh, Nieves), 26. Grabner (Nieves, Bučnevič), 34. Bučnevič (Nieves), 60. Grabner – 26. Duclair (Dvorak, Goligoski), 44. Keller (Ekman-Larsson, M. Domi)

Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets 2:1 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0)

Góly: 2. Sheary (Guentzel, Crosby), 62. P. Kessel – 10. Morrissey (Little)

Toronto Maple Leafs – Carolina Hurricanes 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Góly: 10. Matthews (Marleau), 26. D. Moore (M. Martin, Rielly), 28. Hyman (Gardiner, Matthews) – 3. Jooris (T. Van Riemsdyk, Nordström), 3. T. Teräväinen (V. Rask), 17. E. Lindholm (Aho, H. Fleury), 34. V. Rask (T. Teräväinen), 51. B. McGinn (H. Fleury, T. Teräväinen), 53. Jooris (Skinner)

Florida Panthers – Anaheim Ducks 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)

Góly: 2. Vrbata (Trocheck, Pysyk), 5. Tippett (J. McGinn, Matheson), 18. Vrbata (Bjugstad), 25. Trocheck (Brickley, Petrovic), 29. Dadonov (Barkov, Huberdeau), 36. Barkov (MacKenzie), 49. Vrbata (Trocheck, Yandle), 58. Dadonov (Barkov, Huberdeau) – 7. Kossila (L. Shaw, Wagner), 43. Cogliano (Silfverberg, Vermette), 51. L. Shaw (Wagner, D. Grant)

Montreal Canadiens – Los Angeles Kings 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Góly: 19. A. Kempe (Forbort), 20. Toffoli, 35. Kopitar, 44. MacDermid (Doughty, A. Kempe)

Ottawa Senators – Philadelphia Flyers 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)

Góly: 2. Phaneuf (Chlapík, DiDomenico), 10. Borowiecki (Hoffman, Pageau), 14. Pageau (E. Karlsson), 38. Mark Stone (Dzingel, E. Karlsson), 51. Pyatt (N. Thompson, Pageau) – 35. J. Voráček (Couturier, Provorov), 36. Konecny (Gudas), 56. Provorov (Konecny, Couturier), 59. Couturier (Gostisbehere, J. Voráček)

Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Góly: 17. Kučerov (Killorn, Hedman), 47. Stamkos (Kučerov, Sergačov), 58. Point (Gourde, Palát) – 15. Nielsen, 59. Nielsen (Nyquist, Abdelkader)

Tomáš Tatar (Detroit) 16:55 min, 2 strely, 1 „hit“,

Minnesta Wild – New York Islanders 6:4 (3:1, 1:1, 2:2)

Góly: 5. M. Foligno (Spurgeon), 7. Zucker (Mikael Granlund), 8. E. Staal, 28. Kunin (E. Staal), 45. Z. Mitchell (Winnik, Spurgeon), 47. Brodin (M. Foligno, Eriksson Ek) – 11. Beauvillier (J. Boychuk, Josh Bailey), 39. Leddy (Barzal, Josh Bailey), 51. A. Lee (Leddy, Josh Bailey), 60. Barzal (J. Boychuk, Clutterbuck)

Edmonton Oilers – Dallas Stars 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Góly: 11. McDavid (R. Strome, Draisaitl), 20. Maroon (Nurse, Draisaitl), 34. Nugent-Hopkins (Russell), 53. Nugent-Hopkins (Lucic), 58. Benning (Draisaitl, Nurse) – 12. Jamie Benn (Radulov, Hamhuis), 23. Radulov (Seguin, D. Shore), 37. Jamie Benn (Radulov, J. Klingberg), 51. Lindell (Spezza, Hamhuis)

Vancouver Canucks – Washington Capitals 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Góly: 13. Vanek (Burmistrov, Gagner), 16. Horvat (Bärtschi, Boeser), 19. Markus Granlund (Dorsett), 30. Bärtschi (D. Pouliot, Boeser), 35. Dorsett (B. Sutter, C. Tanev), 51. Bärtschi (Horvat, B. Hutton) – 36. Kuznecov (Ovečkin, Carlson), 58. Stephenson (Beagle, Bowey)