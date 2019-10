Video: Do otvoreného vesmíru po prvý raz vystúpil čisto ženský tím, opravili solárnu sieť na ISS

Astronautky amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Christina Koch a Jessica Meir sa stali prvým čisto ženským tímom v histórii, ktorý vystúpil do otvoreného vesmíru. Doteraz vždy astronautku sprevádzal mužský kolega. Stalo sa tak v piatok na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Ich úlohou bolo opraviť poškodenú časť solárnej siete stanice.

Podľa Kathy Sullivan, ktorá pred 35 rokmi ako prvá americká astronautka vystúpila do otvoreného vesmíru, je dobré, že je medzi astronautmi konečne dostatok žien a že sú aj vycvičené na výstupy, aby sa to vôbec mohlo stať. Viacerí lídri NASA vyslovili želanie, aby sa výstup do otvoreného vesmíru stal pre ženy rutinnou záležitosťou.

Jessica Meir vystúpila do otvoreného vesmíru prvý raz a stala sa 15. ženou a celkovo 228. človekom, ktorému sa to podarilo. Christina Koch absolvovala už svoj štvrtý výstup. Na ISS je už sedem mesiacov z plánovanej 11-mesačnej misie, čo bude doteraz najdlhšia vesmírna misia pre ženu.

NASA pôvodne plánovala uskutočniť čisto ženský výstup do otvoreného vesmíru už na jar, nemala však dostatok skafandrov vhodnej veľkosti.