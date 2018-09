Video: Duda najlepším strelcom I. bundesligy, Hertha zažila bravúrny vstup do sezóny v histórii

BERLÍN 23. septembra (WebNoviny.sk) – Len jeden futbalista v nemeckej najvyššej súťaži má v novom bundesligovom ročníku priemer gól na zápas. Slovák Ondrej Duda v štyroch stretnutiach strelil rovnaký počet gólov, pričom proti Schalke skóroval dvakrát.

Duda vedie tabuľku strelcov pred štvoricou trojgólových hráčov – Poliakom Robertom Lewandowským (Bayern Mníchov), Maďarom Adamom Szalaiom (TSG Hoffenheim), Francúzom Sebastienom Hallerom (Eintracht Frankfurt) a spoluhráčom z Herthy Bosniakom Vedadom Ibiševičom.

Skvelý štart Herthy

Najnovšie sa Duda zaskvel v sobotu proti Mönchengladbachu (4:2), keď v súboji dovtedy nezdolaných tímov v 73. min pečatil na 4:2. Niekdajší hráč Košíc a Legie Varšava si pravačkou na hranici šestnástky spracoval loptu a ľavačkou ju poslal k ľavej žrdi za chrbát švajčiarskeho reprezentačného brankára Yanna Sommera. Hertha je v bundesligovej tabuľke druhá s 10 bodmi zo 4 štyroch zápasov a dvojbodovým mankom na lídra Bayern Mníchov.

„Bola to sobota pozoruhodných čísel v podaní Herthanov,“ pripomína web športového magazínu Kicker a vzápätí ozrejmuje: „Takmer tri roky sa nestalo, aby hráči tohto berlínskeho tímu strelili štyri góly v jednom zápase. Predtým naposledy to bolo 12. decembra 2015 pri triumfe 4:0 nad Darmstadtom. Ondrej Duda je zasa prvý hráč v histórii klubu, ktorý strelil štyri góly v prvých štyroch zápasoch sezóny.“ Berliner Morgenpost dodáva, že Hertha od svojho vzniku v roku 1963 nezažila taký skvelý štart do súťažného ročníka ako práve teraz.

Víťazia a robia ľuďom dobrú náladu

Futbalisti Herthy predviedli v sobotu proti Borussi Mönchengladbach pred takmer 52 000 divákmi na Olympijskom štadióne v Berlíne výborný výkon. Góly v ich podaní vyzeralo jednoducho a okrem Dudovho zásahu bola zaujímavá aj akcia, ktorá predchádzala tretiemu zásahu z kopačky najstaršieho domáceho hráča, 34-ročného Ibiševiča.

Jeho spoluhráč Salomon Kalou napriek dvojnásobnému pokusu Tobiasa Strobla zastaviť ho nedovoleným spôsobom, potiahol loptu po pravej strane až do šestnástky hostí a odtiaľ cez šírku „päťky“ prihral Ibiševičovi tak, že jednému z obrancov Borussie „nasadil jasle“. Ibiševič už len dokopol do prázdnej bránky.

„Aká skvelá akcia od Salomona a Vedada! Obaja ukázali, že mladí hráči sa od nich stále majú čo učiť,“ chválil tréner Pál Dardai na webe morgenpost.de. „Strieľame góly, víťazíme a ľuďom robíme dobrú náladu. Chceme v tom naďalej pokračovať a udržať sa na tejto vlne,“ dodal tréner Herthy Berlín.