Video: Federer získal desiaty titul v Bazileji, finále trvalo iba 68 minút

Roger Federer po desiaty raz v kariére ovládol tenisový turnaj v rodnom meste Bazilej. Fenomenálny Švajčiar vo finále dvojhry „sfúkol“ austrálskeho súpera Alexa de Minaura za 68 minút 6:2, 6:2. V oboch setoch si Federer utvoril náskok 4:1 a ten už bol dostatočný.

Za stavu 6:2 a 5:2 premenil prvý mečbal pri podaní súpera. Víťaz v zápase nečelil ani jednému brejkbalu, sám využil 4 z 10 pokusov.

Pätnástu finálovú účasť na tradičnom halovom podujatí Swiss Indoors švajčiarsky „Maestro“ premenil na desiaty triumf. Celkovo už má 38-ročný velikán svetového tenisu na konte 103 turnajových triumfov. V roku 2019 sa predtým tešil s trofejou aj v Dubaji, Miami a Halle.

Viac titulov v tomto roku ako Federer má iba Rakúšan Dominic Thiem (5). „Bolo to rýchle, ale krásne. Myslím si, že som hral dobre. Úvod bol náročný, v prvých piatich gemoch sme mali parádne výmeny. Neskôr som sa zlepšil v ofenzíve, robil som málo nevynútených chýb a pomohol som si aj podaním, keď to bolo potrebné,“ uviedol Roger Federer, cituje ho portál ATP World Tour. „Alex odohral skvelý turnaj, myslím si, že môže byť tiež spokojný. Pre mňa je to však skvelé, že som v rodnom meste vyhral po desiaty raz,“ dodal Federer.

Bývalá svetová jednotka a aktuálna trojka nenašla premožiteľa v Bazileji už v 24 zápasoch v sérii, túto šnúru premenila na päť titulov. Okrem Bazileja získal Federer 10 titulov predtým aj v nemeckom Halle. Po osem turnajových triumfov má na konte z londýnskeho Wimbledonu a Dubaja v SAE. Za aktuálny triumf v Bazileji dostal 500 bodov do rebríčka a odmenu 430 125 eur pred zdanením.