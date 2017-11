Video: Gudas dostal v NHL stopku na desať zápasov za zákrok na Perreaulta

PHILADELPHIA 20. novembra (WebNoviny.sk) – Český hokejista v službách Philadelphie Flyers Radko Gudas dostal 10-zápasový trest od od vedenia NHL za svoj zákrok na hlavu protihráča Mathieua Perreaulta z Winnipegu vo štvrtkovom zápase NHL.

Gudasa telefonicky vypočúvali

Dvadsaťsedemročného obrancu telefonicky vypočúvali v nedeľu a potom vyriekli ortieľ. Informovala o tom sekcia pre bezpečnosť hráčov NHL na svojom twitterovom profile a následne aj web NHL.

Gudas trafil hokejkou Perreaulta po prilbe v zadnej časti hlavy a vyslúžil si za to trest 5 minút plus do konca stretnutia vo štvrtkovom dueli NHL medzi Winnipegom a Philadelphiou (3:2 po sam. nájazdoch).

Incident sa odohral v polovici prvej tretine v blízkosti mantinelu za bránkou Flyers za stavu 2:0 pre hostí. Bola to zrejme odveta za predchádzajúci zákrok Perreaulta, po ktorom zostal Gudas bez prilby na hlave.

Perreault pokračoval v zápase a strelil gól

Útočník Winnipegu Perreault nezranený pokračoval v zápase a v druhej tretine za stavu 0:2 strelil prvý gól Jets. Po zápase sa Gudas súperovi ospravedlnil, čo Perreault prijal. Nezabudol však dodať, že „zrejme nešlo o náhodu, keď trafil aj ´mäsitú´ časť krku.“

Pri posúdení výšky trestu sa v prípade Gudasa prihliadalo na fakt, že čosi podobné sa mu v zámorskej profisúťaži nestalo prvýkrát.

Premiérovo ho potrestali už v decembri 2015 za útok na hlavu Miku Zibanejada. Vlani v októbri nútene pauzoval v šiestich dueloch za nedovolené vrazenie zozadu na mantinel bostonského útočníka Austina Czarnika. Súper vtedy utrpel otras mozgu.