Video: Haščák sa pobil v prípravnom zápase, “pomstil” zákrok na mladého spoluhráča

BRNO 18. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Marcel Haščák sa pobil vo štvrtkovom prípravnom zápase v drese úradujúceho českého majstra HC Kometa Brno.

V závere druhej tretiny domáceho stretnutia s HC Dukla Jihlava sa rozhodol “pomstiť” za zákrok na mladého spoluhráča Vojtěcha Střondalu. “Predsa si nenecháme pred domácimi divákmi biť vlastných mladých hráčov, ktorí sa snažia a bojujú za tím,” cituje Haščáka web hokej.cz.

Tridsaťročný rodák z Popradu sa pustil do pästnej výmeny s Čechom Radkom Hubáčkom a bez problémov v nej zvíťazil.

“Predtým som sa bil častejšie, teraz sa snažím viac sústrediť na samotný hokej. Šiel som sa spoluhráča zastať, každý z nás by to urobil, ale ja som bol práve na ľade. Pozrel som sa, ktorý to bol, ale k nemu ma nepustili, keďže si ho vzal Michal Gulaši, tak som sa pustil do druhého,” dodal Haščák.

Brno zdolalo Jihlavu 3:1, Haščák sa však do štatistík bodovo nezapísal. Úradujúci český majster v šiestich prípravných zápasoch v riadnom hracom čase ešte neprehral.