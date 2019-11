Video: Hokejisti Calgary dostali „kanára“ vo Vegas, Chicago vyhralo nad Buffalom

V nedeľu sa hrali v NHL iba dva zápasy bez slovenskej účasti a oba sa skončili hladkými víťazstvami domácich tímov. Hokejisti z Las Vegas zvíťazil nad hráčmi Calgary 6:0 a Chicago zdolalo Buffalo 4:1.

Fleuryho 58. shutout v kariére

Hráči Vegas ťahali pred nedeľňajším súbojom čiernu sériu piatich zápasov bez víťazstva, ale brankár Marc-Andre Fleury sa rozhodol, že ju ukončí. Jeho 34 zákrokov a 58. shutout v kariére ho posunuli na 19. miesto v historickej tabuľke NHL po boku Johna Rossa Roacha.

Veľký podiel na triumfe Golden Knights mali aj William Karlsson s dvoma gólmi a asistenciou, Max Pacioretty s gólom a asistenciou a Nate Schmidt so štyrmi asistenciami.

„Už dávno sme nestrelili toľko gólov. Vidieť toľkých hráčov, ako strelecky uspeli, je výborné. Dvíha to sebavedomie nás všetkých,“ vyjadril sa Marc-Andre Fleury na webe NHL. „Náš cieľ nie je brániť a hrať vystrašene na remízu. To nie je náš štýl. Ak to robíme, dostávame sa do problémov. Dobrí sme vtedy, keď myslíme na útok,“ skonštatoval útočník Max Pacioretty.

Flames neskórovali už 130 minút

Zatiaľ čo hokejisti Vegas sa odrazili od dna, ich súperi Calgary sa ponárajú čoraz hlbšie. Nezvíťazili už štvrtýkrát po sebe a po dvoch zápasoch s nulou na konte strelených gólov čakajú na presný zásah už 130:03 min.

A to majú v tíme vychýrených strelcov Johnnyho Gaudreaua či Matthewa Tkachuka. Títo dvaja minulej sezóne spolu nastrieľali 70 gólov, aktuálne ich majú na konte päť a desať poväčšine z vydareného úvodu súťažného ročníka.

„Je to už dosť staré. Nie žeby sme hrali na začiatku zápasu zle, ale nevieme sa dostať do vedenia. Tlačíme na súpera a on nám strelí šesť gólov,“ uviedol Matthew Tkachuk. „Úvodných 40 minút sme príkladne bojovali a potom zažili ťažkú záverečnú tretinu,“ potvrdil kouč Calgary Bill Peters.

Po slabom úvode sezóny Chicago pokračuje v zlepšených výkonoch. S Buffalom si poradilo 4:1 aj vďaka dvom zásahom iba 18-ročného Kirbyho Dacha a presilovkovému gólu hviezdneho Patricka Kana, ktorý predĺžil sériu s bodmi na 9 zápasov.

Z posledných ôsmich zápasov prehrali hráči Blackhawks iba raz v riadnom hracom čase a až šesťkrát zvíťazili. „Začína sa mi dariť. Verím si a hráme dobre aj ako tím. To mi potom pomáha aj individuálne k zlepšeniu,“ uviedol Kirby Dach, trojka tohtoročného draftu NHL.

NHL – výsledky

nedeľa

Vegas – Calgary 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Chicago – Buffalo 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)