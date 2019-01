Video: Houston v šlágri NBA zdolal Toronto, James Harden Milwaukee potvrdilo líderskú pozíciu

ORLANDO 26. januára (WebNoviny.sk) – V piatkovom šlágri zámorskej basketbalovej NBA hráči Houstonu doma zdolali Toronto tesne 121:119 aj vďaka ďalšiemu výbornému výkonu Jamesa Hardena. Dvadsaťdeväťročný rozohrávač Rockets zaznamenal 35 bodov a šnúru zápasov s minimálne 30 bodmi natiahol na číslo 22.

Domáci ešte 1:14 min pred koncom viedli o 11 bodov, ale hosťujúci Raptors duel zdramatizovali tromi trojkami za sebou. V závere však zlyhal Kawhi Leonard, keď sa mu pokusom za tri body nepodarilo rozhodnúť o víťazstve Toronta. Houstonu výrazne pomohol aj Kenneth Faried, ktorého Rockets nedávno angažovali namiesto zraneného Clinta Capelu. Faried si pripísal na konto 21 bodov a 14 doskokov.

Milwaukee potvrdilo pozíciu lídra NBA

„Milujem basketbal, stačí mi, že som na ihrisku a môžem pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Dávam do toho všetko,“ povedal bývalý dlhoročný hráč Denveru Faried.

Milwaukee potvrdilo pozíciu najlepšieho mužstva súťaže, doma zdolalo Charlotte 108:99 po silnej poslednej štvrtine, ktorú vyhralo o 20 bodov. Najlepším strelcom domácich Bucks bol Giannis Antetokunmpo, grécky univerzál dosiahol 34 bodov a 14 doskokov. Pre Milwaukee to bolo šieste víťazstvo po sebe, na čele NBA sa vyhrieva s bilanciou 35-12. „Akonáhle sme ich prinútili hrať 1 na 1, zápas sa otočil v náš prospech. Začali sme zastavovať ich útoky, dostávali sme sa do brejkov. Odviedli sme dobrú prácu,“ komentoval rozohrávač domácich Eric Bledsoe, autor 18 bodov.

Prvé triple-double Williamsa

Vo svojej 14. sezóne v NBA si prvé triple-double v kariére pripísal Lou Williams a priviedol tým Los Angeles Clippers k víťazstvu na palubovke Chicaga 106:101.

Tridsaťdvaročný rozohrávač zaznamenal 31 bodov, 10 doskokov a 10 asistencií. „Je to špeciálny pocit, poriadne to oslávim. Doskakovanie nie je moja prvoradá úloha, nikdy som nebažil po zisku triple-double. Jednoducho som pokračoval vo svojej hre. Asi päť minút pred koncom zápasu ma na to upozornil Boban Marjanovič. Bolo pekné to dosiahnuť,“ komentoval Williams.