Video: Jágr odohral prvý zápas v drese Flames, bolo to náročné a necítil sa dobre

LOS ANGELES 12. októbra (WebNoviny.sk) – Keď sa v roku 1997 narodil Matthew Tkachuk, Jaromír Jágr bol vo svojej ôsmej sezóne NHL Aktuálne 45-ročný Jágr v drese Calgary začal 24. sezónu v prestížnej profilige a na ľade sekundoval 19-ročnému Tkachukovi, ktorý dvoma gólmi výrazne pomohol Flames k víťazstvu nad Los Angeles Kings (4:3 pp).

„Bolo to náročné, necítil som sa na ľade dobre, ale to som aj očakával. Predsa len 5-6 mesiacov som súťažne nehral a mám už 45 rokov,“ skonštatoval Jágr po svojom debute v drese Calgary na webe TSN.

Na ľade „kráľov“ odohral takmer 14 minút

Pre najúspešnejšieho Európana a druhého muža produktivity histórie NHL je Calgary deviatou a zrejme aj poslednou tímovou zastávkou v jeho úchvatnej profikariére. Na ľade STAPLES Center v Los Angeles Jágr odkorčuľoval 13:38 min, pričom absolvoval 15 striedaní bez strely na bránku.

Podľa analytikov TSN to je viac, než mu chcel tréner Glen Gulutzan pôvodne dopriať. Dokonca mu dal priestor aj v presilovkách v elitnom útoku po boku Seana Monahana či Johnnyho Gaudreaua.

Jeden Jágrov strelecký pokus zblokovala obrana domácich a ďalší sa skončil mimo bránky. Zápas ukončil s jedným mínusovým bodom. „Dúfam, že v ďalšom stretnutí to bude lepšie. Keď sa moje nohy vrátia späť do zápasovej záťaže, bude to iné,“ nádejá sa Jágr.

Hráči Calgary uspeli po tretí raz zo štyroch vystúpení v novej sezóne NHL a v tabuľke Západnej konferencie im patrí piata priečka. Jágr verí, že mladé mužstvo, ktoré prišiel stmeliť svojimi skúsenosťami, v sebe ukrýva veľký potenciál.

„Očakávania sú vysoké, ale prečo nie. V mužstve je veľa kvalitných hráčov do ofenzívy, ale aj obrana je fantastická. Vedia si posúvať puk a to je skvelé. Je len na nás, ako ďaleko to v sezóne potiahneme,“ podotkol dvojnásobný víťaz Stanley Cupu s Pittsburghom, ale aj dvojnásobný majster sveta či olympijský víťaz z Nagana 1998.

Miliónová zmluva na jednu sezónu

Legendárna „šesťdesiatosmička“ sa vlani ešte v drese Floridy prezentovala 46 bodmi (16+30), ale v drese Panthers sa pokračovania v NHL nedočkala. Keď už sa zdalo, že Jágr rozbehne novú sezónu v rodnom Kladne v druhej najvyššej českej súťaži, ozvalo sa Calgary a nastala rýchla dohoda na jednu sezónu za 1 milión USD.

Týždeň po podpise zmluvy sa už objavil na súťažnom ľade. „Je to krok k tomu, aby sa zapracoval do tímu, keďže bol bez prípravného kempu. Tých vyše 13 minút v súťažnom zápase sa nedá nasimulovať v tréningu. Čakáme, že jeho hra príde vtedy, keď sa ocitne v skutočnom zápasovom ohni,“ vysvetlil tréner Gulutzan zaradenie Jágra do zostavy v zápase proti Los Angeles.

Elitný center Flames Sean Monahan, ktorého gól v predĺžení rozhodol zápas v L.A., na adresu Jágra poznamenal: „Prináša do hry veľa pokoja. Jeho útok mal pár striedaní, keď sa zdalo, že dve minúty držali puk na hokejkách. Skvelý štart s potenciálom ďalej sa zlepšovať.“ Strelec dvoch gólov, ešte stále tínedžer Matthew Tkachuk, doplnil: „Hrali sme s vášňou a užívali si to. Myslím si, že na tento zápas sa dobre dívalo.“