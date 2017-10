Gernát má po nečakanom konci v HC Sparta Praha na stole ponuku zo Švédska

PREŠOV 11. októbra (WebNovny.sk) – Slovenský hokejový obranca Martin Gernát je v sezóne 2017/2018 stále bez klubu. Po nečakanom konci v Sparte Praha sa pripravuje v Prešove a čaká, čo prinesú najbližšie dni.

Pôsobeniu v HC Košice by sa nebránil

„Po ukončení pôsobenia v Prahe bolo mojou prioritou hrať niekde v zahraničí. Objavila sa ponuka z KHL, ale tá z istých príčin padla. Teraz sa ukazuje záujem zo Švédska, tam sa však vzhľadom na dane uzatvárajú klasické šesťmesačné kontrakty, ktoré platia od novembra. Je to trochu frustrujúce a človeka to miestami znervózňuje. Boli chvíle, keď som sa nesústredil na nič iné, len na túto situáciu. Postupom času som si však uvedomil, že záujem tu je. Na výber mám viacero líg a je na mne, čo si vyberiem,“ povedal 24-ročný obranca pre portál hokej.sk.

Košický rodák uvažuje aj o tom, že pred odchodom do zahraničia si zahrá aj na Slovensku. „Budúci mesiac začína reprezentácia a blíži sa olympiáda. Nebudem tajiť, že účasť na olympiáde patrí medzi moje hlavné ciele pre túto sezónu. Veľmi ma to láka a mohla by to byť obrovská skúsenosť,“ pokračoval účastník seniorských MS 2017 Gernát, ktorý by sa nebránil pôsobeniu v tipsportligovom tíme HC Košice.

Rád by si zahral aj v NHL

Martin Gernát sa do Európy vrátil v lete 2016 po piatich sezónach v zámorí, počas ktorých sa mu nepodarilo prebojovať sa do NHL.

„NHL je mojím nesplneným snom a určite by som si ju rád zahral. Teraz však musím kráčať skromne, krok po kroku. V tejto chvíli sa pripravujem, aby som konečne mohol začať túto sezónu,“ hovorí Gernát.

V predchádzajúcich dňoch prijal pozíciu ambasádora prešovského univerzitného tímu Unipo Warriors pôsobiaceho v EUHL.

„Je to pre mňa veľká česť. Nebýva totiž zvykom, aby menovali do takejto pozície takého mladého hráča. V Prahe sme to mali tiež a väčšinou to boli legendy, ktoré odohrali mnoho sezón za Spartu Praha. Mojou úlohou je pomôcť chlapcom z tímu v čase, keď som doma. Hlavne ich pozitívne motivovať a poskytnúť nejaké rady,“ prezradil Gernát pre hokej.sk.